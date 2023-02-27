Технические вопросы

Вход в личный кабинет

Курсы на 2023 год

Подключение к личному кабинету происходит сразу после внесения первого платежа.


На указанные почты (заказчика и слушателя) придут письма для активации.

Письмо выглядит так для родителя:



А так выглядит для ученика:



Кроме письма вы получите вот такое сообщение на телефон:



Перейдите по ссылке в письме или из смс и задайте пароль, который вы будете использовать в будущем для входа.




Теперь вы сможете зайти в ваш личный кабинет по ссылке profile.maximumtest.ru при помощи вашей почты/телефона и пароля.


Если вам на почту или по указанному в договоре номеру телефона не приходит письмо и SMS с подтверждением регистрации, необходимо проверить:

  • Корректность указанной почты и номера телефона; 
  • Папки СПАМ, Нежелательные письма или Рассылки.


Если письмо или SMS так и не поступили, необходимо обратиться в службу клиентской поддержки MAXIMUM Education.


Если вы ранее уже заходили в личный кабинет, то вам необходимо просто перейти по ссылке - https://profile.maximumtest.ru/ и авторизоваться:



На странице авторизации введите данные, которые вы используете при авторизации в личном кабинете. 

Войти можно с помощью почты:



или номера телефона:



Если вы забыли пароль, то для его восстановления пароля нажмите кнопку Забыли пароль?:



Далее введите электронную почту, по которым проходила регистрация:



или номер телефона:



На указанную почту или номер телефона вам придет код для сброса пароля. Необходимо будет указать новый пароль в окне: Новый пароль. 

Новый пароль должен соответствовать некоторым правилам: Длина пароля не менее 8 знаков, должен содержать латинские буквы, цифры или специальные символы (!.*,-_)

В окне: Введите код письма необходимо ввести код, который придет на электронную почту или номер телефона.

Для завершения нажмите кнопку Далее.



Теперь вы можете войти с новым паролем.


Для эффективной работы в личном кабинете мы рекомендуем пользоваться компьютером или ноутбуком и использовать браузер Google Chrome. 

При возникновении вопросов вы всегда можете обратиться в службу клиентской поддержки.

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