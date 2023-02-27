Технические вопросы
Вход в личный кабинет
Подключение к личному кабинету происходит сразу после внесения первого платежа.
На указанные почты (заказчика и слушателя) придут письма для активации.
Письмо выглядит так для родителя:
А так выглядит для ученика:
Кроме письма вы получите вот такое сообщение на телефон:
Перейдите по ссылке в письме или из смс и задайте пароль, который вы будете использовать в будущем для входа.
Теперь вы сможете зайти в ваш личный кабинет по ссылке profile.maximumtest.ru при помощи вашей почты/телефона и пароля.
Если вам на почту или по указанному в договоре номеру телефона не приходит письмо и SMS с подтверждением регистрации, необходимо проверить:
- Корректность указанной почты и номера телефона;
- Папки СПАМ, Нежелательные письма или Рассылки.
Если письмо или SMS так и не поступили, необходимо обратиться в службу клиентской поддержки MAXIMUM Education.
Если вы ранее уже заходили в личный кабинет, то вам необходимо просто перейти по ссылке - https://profile.maximumtest.ru/ и авторизоваться:
На странице авторизации введите данные, которые вы используете при авторизации в личном кабинете.
Войти можно с помощью почты:
или номера телефона:
Если вы забыли пароль, то для его восстановления пароля нажмите кнопку Забыли пароль?:
Далее введите электронную почту, по которым проходила регистрация:
или номер телефона:
На указанную почту или номер телефона вам придет код для сброса пароля. Необходимо будет указать новый пароль в окне: Новый пароль.
Новый пароль должен соответствовать некоторым правилам: Длина пароля не менее 8 знаков, должен содержать латинские буквы, цифры или специальные символы (!.*,-_)
В окне: Введите код письма необходимо ввести код, который придет на электронную почту или номер телефона.
Для завершения нажмите кнопку Далее.
Теперь вы можете войти с новым паролем.
Для эффективной работы в личном кабинете мы рекомендуем пользоваться компьютером или ноутбуком и использовать браузер Google Chrome.
При возникновении вопросов вы всегда можете обратиться в службу клиентской поддержки.