Домашнее задание можно найти только в ученическом онлайн-модуле. Необходимо зайти в личный кабинет и из выпадающего списка выбрать курс, по которому нужно выполнить задание.









После посещения урока или вебинара или просмотра онлайн-занятия в записи ученик должен приступить к выполнению домашнего задания, изучению дополнительной теории к следующему уроку. Если возникают сложности с выполнением заданий и появляются вопросы, обязательно нужно обратиться к своему преподавателю за помощью.









Также задания, которые необходимо выполнить, будут отображаться в разделе «Отработка ошибок» и «Долги по практике». Отработка домашнего задания позволяет закрепить тот материал, который ученики проходят на занятиях.









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