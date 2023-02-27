Учебный процесс

Где найти домашнее задание
Курсы на 2023 год

Домашнее задание можно найти только в ученическом онлайн-модуле. Необходимо зайти в личный кабинет и из выпадающего списка выбрать курс, по которому нужно выполнить задание.



После посещения урока или вебинара или просмотра онлайн-занятия в записи ученик должен приступить к выполнению домашнего задания, изучению дополнительной теории к следующему уроку.  Если возникают сложности с выполнением заданий и появляются вопросы, обязательно нужно обратиться к своему преподавателю за помощью. 



Также задания, которые необходимо выполнить, будут отображаться в разделе «Отработка ошибок» и «Долги по практике». Отработка домашнего задания позволяет закрепить тот материал, который ученики проходят на занятиях.  



При возникновении вопросов вы всегда можете обратиться в службу поддержки. 

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