Учебный процесс

Где найти расписание курсов
Курсы на 2023 год

Чтобы ознакомиться с расписанием своих курсов, необходимо зайти в личный кабинет ученика или родителя, выбрать нужный курс, после чего на главной странице личного кабинета будет доступно расписание на весь учебный год.

В расписании также указаны даты каникул и контрольных точек. 



Чтобы не пропустить первое занятие, за сутки до него ученику и родителю придет SMS-приглашение на телефон и письмо на электронную почту.


Если у вас изменились контактные данные или не пришло приглашение на занятие, просим обратиться в службу поддержки. 


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