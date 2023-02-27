Чтобы ознакомиться с расписанием своих курсов, необходимо зайти в личный кабинет ученика или родителя, выбрать нужный курс, после чего на главной странице личного кабинета будет доступно расписание на весь учебный год.

В расписании также указаны даты каникул и контрольных точек.









Чтобы не пропустить первое занятие, за сутки до него ученику и родителю придет SMS-приглашение на телефон и письмо на электронную почту.





Если у вас изменились контактные данные или не пришло приглашение на занятие, просим обратиться в службу поддержки.



