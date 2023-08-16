С чем столкнется подросток в начале учебного года?
Низкая мотивация
Ранний подъем, звонок на первый урок и высокая умственная нагрузка - не простое испытание для подростка после каникул
Пробелы в знаниях
До 70% знаний ученик забывает за лето.
А значит, закрывать пробелы придется вместе с изучением новых тем
Контрольные работы
Уже в сентябре ученик получит первую оценку за контрольную работу, которая может повлиять на желание хорошо учиться в течение года
Каких результатов ученик достигнет после курса
Закроет пробелы в знаниях за прошлый год
Научится писать контрольные на пятерки
Уверенно начнет новый учебный год
С интересом приступит к изучению новой программы
С нашими преподавателями пропадет страх фразы «достаем двойные листочки»
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