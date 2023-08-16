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Москва

С чем столкнется подросток в начале учебного года?

Низкая мотивация

Ранний подъем, звонок на первый урок и высокая умственная нагрузка - не простое испытание для подростка после каникул

Пробелы в знаниях

До 70% знаний ученик забывает за лето.

А значит, закрывать пробелы придется вместе с изучением новых тем

Контрольные работы

Уже в сентябре ученик получит первую оценку за контрольную работу, которая может повлиять на желание хорошо учиться в течение года

Каких результатов ученик достигнет после курса

Закроет пробелы в знаниях за прошлый год

Научится писать контрольные на пятерки

Уверенно начнет новый учебный год

С интересом приступит к изучению новой программы

  • Преподаватель

    Виталий Шаповалов

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    96 баллов на ЕГЭ
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    МПГУ
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    370+ выпускников
    Возможно всё! На невозможное требуется больше времени
  • Преподаватель

    Анастасия Мороз

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    99 баллов на ЕГЭ
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    МГПУ
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    около 50 выпускников
    Делай всё так, чтобы в будущем ни о чем не желеть
  • Преподаватель

    Анна Коршунова

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    98 баллов на ЕГЭ
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    РГГУ
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    50+ выпускников
    Не ищи планеты ни в ком, и сама найди в себе мир. Тот, кто звезды видит в другом, никогда не будет любим
  • Преподаватель

    Ирина Дору-Товт

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    96 баллов на ЕГЭ
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    НИУ ВШЭ
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    200+ выпускников
    Очень важно усердно работать. Но есть еще кое-что более важное: вера в себя
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