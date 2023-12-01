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Как стать 3D-художником и создавать мультфильмы
Как стать 3D-художником и создавать мультфильмы
Мастер-класс от художника-постановщика анимационной студии Рики Лизы Боюр.
На трансляции вы узнаете:
- Чем занимаются художники и какие навыки необходимы для старта карьеры
- Можно ли создавать мультфильмы, если не умеешь рисовать
- Как создаются персонажи: от идеи до готового героя на примере мультсериала «Детектив Финник» от группы компаний «Рики»
8 декабря в 18:00 по мск
в ВК и на YouTube