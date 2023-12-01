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Москва

Как стать 3D-художником и создавать мультфильмы

Мастер-класс от художника-постановщика анимационной студии Рики Лизы Боюр.


На трансляции вы узнаете:


  1. Чем занимаются художники и какие навыки необходимы для старта карьеры
  2. Можно ли создавать мультфильмы, если не умеешь рисовать
  3. Как создаются персонажи: от идеи до готового героя на примере мультсериала «Детектив Финник» от группы компаний «Рики»

8 декабря в 18:00 по мск

в ВК и на YouTube

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