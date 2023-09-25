- 11-10 класс
- 9-8 класс
- 7-5 класс
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Путевка в мир digital за счет государства
Период набора
до 27 сентября
Период обучения
сентябрь 2023 - май 2024
Формат занятий
онлайн или очно
Преференции от государства
Помощь в получении образования, ипотеки, сниженной налоговой нагрузки, отсрочки от армии и других социальных гарантий
Множество направлений
Выбор вектора обучения по талантам и предпочтениям, первые заказы и стажировки уже после 9 месяцев обучения
Высокий уровень дохода
Профессиональные навыки и знания позволяют программистам зарабатывать до 500 000 рублей в месяц
Свобода перемещения и развития
Возможность удаленной работы со свободным графиком и постоянное изучение новых разработок и технологий
Как проходит обучение на курсе
- 1 онлайн-занятие в неделю
- до 25 человек в группе
- очное и онлайн-занятия 1 раз в неделю
- до 15 учеников в группе
Материалы и уроки в записи доступны 24/7, не отстанете, даже если пропустите занятие
Все новые знания сразу будут применены на практике в учебных проектах
Уже после создания первых проектов можно начать карьеру в MAXIMUM Education
Вы получите эксклюзивные советы от программистов из ведущих IT-компаний
Напоминает вам об уроках и ДЗ, скидывает мотивационные сообщения и мемы
Ответит на все ваши вопросы и сделает обучение комфортным, интересным и эффективным