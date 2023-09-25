Государство заинтересовано в компетентных кадрах, способных вывести IT-отрасль на новый уровень. Предоставление бесплатного обучения digital-профессиям помогает развивать талантливых молодых людей и подготавливать их к будущим возможностям на рынке труда. Поэтому Минцифры России в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала IТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика РФ» готово обеспечить образование в сфере для более 1,2 млн учеников к 2030 году.