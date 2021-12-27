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Что изменилось в ЕГЭ 2022 по математике?
Часть с кратким ответом
Что исключили?
- Задание 1 (простейшая текстовая задача)
- Задание 2 (анализ графиков и диаграмм)
- Задание 3 (простейшая планиметрическая задача)
Что появилось?
- Задание на анализ функций (в модели 2022 - №3).
- Новое задание на комплексные числа (в модели 2022 - №11). По спецификации формат данного задания - «вычисления и преобразования» повышенного уровня сложности, а привычное нам задание на преобразования (№9 в текущей демо) приобретает статус базового уровня сложности.
Другие изменения
Задание из текущего раздела «Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей» разделяется на 2 задания — одно базового, другое - повышенного уровня сложности (в модели 2022 - №2 и №10 соответственно).
Часть с развёрнутым ответом
Что исключили?
Из задания №13 исключают пункт про отбор корней, однако максимальный балл не меняется — 2 балла.
Что появилось?
В задание №15 вернулись системы и разбиение его на 3 пункта:
а) решение неравенства,
б) решение уравнение,
в) решение системы из уравнения и неравенства пунктов а и б.
Задание значительно усложнилось. Также меняется максимальный балл — с 2 до 3. Соответственно, максимальный балл за работу увеличивается с 32 до 33 баллов.
Другие изменения
Меняются местами задания №16 и №17 при сохранении максимальных баллов в обоих номерах.
Общие выводы
Профильный ЕГЭ по математике, вероятно, будет усложняться с 2022 года: темы младшей и средней школы будут заменяться темами старших классов, а сами задания будут усложняться.