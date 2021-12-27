Что появилось?

В задание №15 вернулись системы и разбиение его на 3 пункта:

а) решение неравенства,

б) решение уравнение,

в) решение системы из уравнения и неравенства пунктов а и б.

Задание значительно усложнилось. Также меняется максимальный балл — с 2 до 3. Соответственно, максимальный балл за работу увеличивается с 32 до 33 баллов.