Повысим знания на предметных курсах в 10-11 классе
Годовые курсы в очном и онлайн формате
от 2 990 ₽ в месяц
от 2 990 ₽ в месяц
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Найдено 5 предложений
Онлайн
10-11 класс
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Пробный урок
Узнай, как начать учебный год на отлично с помощью лайфхаков
- 1️⃣ Онлайн-урок длительностью 60 минут
- 2️⃣ Техники, которое помогут решать задания в 2 раза быстрее
- 3️⃣ Методики запоминания информации в игровом формате
- 4️⃣ Алгоритмы решения сложных заданий ЕГЭ
- 5️⃣ Выберите удобное время урока из расписания
Онлайн
11 класс
Начни сейчас
1 на 1
Индивидуальные онлайн-уроки
Закроем пробелы учебного года и подтянем знания по предмету
- 💻 3, 5 или 10 занятий с преподавателем
- 🧐 Персональная стратегия и удобное расписание
- 🙋 Интенсивные занятия с учетом исходного уровня знаний ученика
- 💻 Материалы и запись уроков доступны в личном кабинете
- 📚 4, 7 или 13 ак.часов занятий, практические задания и связь с преподавателем 24/7
Онлайн
10 класс
Начни сейчас
1 на 1
Индивидуальные онлайн-уроки
Закроем пробелы учебного года и подтянем знания по предмету
- 💻 3, 5 или 10 занятий с преподавателем
- 🧐 Персональная стратегия и удобное расписание
- 🙋 Интенсивные занятия с учетом исходного уровня знаний ученика
- 💻 Материалы и запись уроков доступны в личном кабинете
- 📚 4, 7 или 13 ак.часов занятий, практические задания и связь с преподавателем 24/7
До 120 учеников
62 занятия
9 месяцев
Онлайн-занятия в большой группе
- Занятия в больших группах с проверкой домашнего задания и бессрочным доступом к записям занятий и материалам
- 📃 Подробная диагностика знаний на старте курса
- 👩🏫 1 раз в неделю: 2 занятия по 1ч 15мин
- 💯 3 симуляции экзамена
- 💻 Прогресс ученика и занятия в записи доступны в личном кабинете
20 учеников
66 занятий
9 месяцев
Онлайн-занятия в мини-группе
- Уроки в мини-группах с персональным планом подготовки, личными беседами и связью с преподавателем 24/7
- 📃 Подробная диагностика знаний на старте курса
- 👩🏫 1 раз в неделю: 2 занятия по 1ч 15мин
- 💯 3 симуляции экзамена
- 💻 Прогресс ученика и занятия в записи доступны в личном кабинете
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После регистрации:
1. Познакомимся с вами и расскажем, как проходят занятия
2. Ответим на любые вопросы по поступлению и проведем диагностику знаний
3. Подберем удобное расписание и формат обучения
1. Познакомимся с вами и расскажем, как проходят занятия
2. Ответим на любые вопросы по поступлению и проведем диагностику знаний
3. Подберем удобное расписание и формат обучения