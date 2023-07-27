Елена Геннадьевна 19 апреля 2022

Ребёнок проходил экспресс-подготовку (3.5 мес.) в этом центре по математике и русскому языку и, как сказал мой сын, "как много нового я узнал о русском языке!" Надо сказать, что русский язык у него был "Ахиллесовой пятой" все 11 лет))), и во многом благодаря преподавателю центра он сдал ЕГЭ на ..87!!!!(Мы надеялись хотя-бы на 78- 80, а тут 87!) Математику сдал на 80, честно говоря, учитывая, что математика его любимый предмет, ожидала большего))), но что есть, то есть...В любом случае спасибо огромное педагогам центра за помощь в подготовке наших детей! Вы делаете большое дело, и мы это ценим! Успехов! С уважением, Елена!