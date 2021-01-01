Готовим к ОГЭ и ЕГЭ, улучшаем оценки в школе

Последние места в группах января
для 7-11 классов, онлайн и в классе

Выберите курс

10–11 класс

ЕГЭ

10–11 класс

Подготовим к ЕГЭ с гарантией поступления на бюджет

8–9 класс

ОГЭ

8–9 класс

Подготовим к ОГЭ и повысим оценки в школе

5–8 класс

Школьные предметы

5-8 класс

Улучшим оценки. Повысим мотивацию и самостоятельность

Еще курсы

7–11 класс

Профориентация

Профориентация

Поможем разобраться в профессиях
и выбрать будущее

7–11 класс
7–10 класс

Школа программирования

7–10 класс

Поможем освоить программирование
и навыки предпринимательства

7–10 класс

Английский язык

Английский
язык

7–10 класс

Научим читать, писать и общаться
на английском с любого уровня

Профориентационный
курс в подарок

на консультациях до 16:00*
с 11 по 31 января

*Время московское

*Обязательно присутствие родителя

Поступление под ключ
Курс для 11-го класса

  • Подготовка к ЕГЭ и Итоговому сочинению
  • Личный куратор по тайм-менеджменту
  • Помощь в апелляции по результатам ЕГЭ
  • Подбор вузов и помощь в поступлении

Почему обращаются к нам

Продуманные программы

Материал каждого курса и его подача соответствуют конкретному запросу, мотивации и возрасту ученика

Видимые результаты

Контрольные, пробники и статистика в личном кабинете помогают видеть продвижение на курсе, поддерживать мотивацию

Проверенная методика

Преподаватели прошли 4 этапа отбора и обучение, чтобы проводить продуктивные уроки и вдохновлять учеников

Удобная платформа

Теория, домашние задания, уроки и их записи — всё есть в личном кабинете ученика, поэтому не придётся ничего искать

175 000

успешных учеников

7 лет

обучаем школьников

20 000

школьных учителей
прошли наш курс
по онлайн-методике

Резиденты Сколково
в IT-кластере

Образовательная лицензия

Как проходят наши онлайн-уроки

Как проходят наши
онлайн-уроки

Ответы на вопросы
учеников во время урока

Вовлечение учеников
и проверка понимания

Структурированное
динамичное объяснение

Теория и практика
от простого к сложному

Онлайн-модуль для всех материалов и контроля прогресса

175 000 довольных учеников

Скачайте инструкцию "Как выбрать профессию будущего"

Получайте новые материалы о профориентации и обучении лично, чтобы ничего не упустить

Экосистема MAXIMUM

Приложение

Подготовка к экзаменам, контрольным и урокам по всем предметам c 5 по 11 класс

Скачать

Решутест

Продвинутый онлайн-тренажёр ОГЭ и ЕГЭ

Решать

Статьи

Об экзаменах, поступлении, профориентации и психологии

Читать

Учебники

От экспертов MAXIMUM для самостоятельной подготовки

Купить

Школам

Бесплатные мастер-классы учеников и родителей

Записаться

Учителям

Полезные статьи для учителей и репетиторов

Читать

Учитесь у лучших

Только 3% кандидатов становятся нашими преподавателями

3 этапа отбора
Входное
тестирование
Методический
курс
2 предметные
аттестации в год
25 часов в год
доп. обучения
Контроль
показателей группы
(посещаемость и ДЗ)

Подсекин Григорий

  • Предмет: Информатика
  • Баллы на ЕГЭ: 97
  • Вуз: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», факультет компьютерных технологий и информатики
  • «Не только готовлю к информатике, но и помогаю её полюбить»

Неверова Полина

  • Предмет: Литература
  • Баллы на ЕГЭ: 100
  • Вуз: МГУ, филология
  • «Моя задача не только передать ценные знания, но и пробудить любовь к прекрасному, открыть мир сокровищницу золотой русской литературы»

Медына Алёна

  • Предмет: Русский язык
  • Баллы на ЕГЭ: 96
  • Вуз: МГУ, филология
  • «Лучшая мотивация — это ты твои мечты! Поверь в них, а я помогу тебе их достичь!»

Арестова Ксения

  • Предмет: Биология
  • Баллы на ЕГЭ: 92
  • Вуз: УрФУ, биология
  • ««Биология позволяет разобраться в окружающем мире, а если разбираешься в мире, то разбираешься и в себе» »

Конев Данил

  • Предмет: История
  • Баллы на ЕГЭ: 98
  • Вуз: СПбГУ, история
  • «Большевики, придя к власти, подняли уровень грамотности по стране с 35% до 90%. Повторим?»

Москалёва Ирина

  • Предмет: Химия
  • Баллы на ЕГЭ: 86
  • Вуз: ПСПбГМУ им. Павлова, лечебное дело
  • «Чуткое отношение к каждому ученику залог его отличной подготовки»

Сарычева Дарья

  • Предмет: Английский язык
  • Баллы на ЕГЭ: 94
  • Вуз: МПГУ, преподавание русского и английского языков
  • «Какие характеристики определяют место стратегии в современном мире?»

Мушта Артём

  • Предмет: Обществознание
  • Баллы на ЕГЭ: 90
  • Вуз: СПбГУ, история
  • «Преподавание - это возможность обучиться чему-то дважды»

Козюкова Ксения

  • Предмет: Математика
  • Баллы на ЕГЭ: 85
  • Вуз: РЭУ им. Г. В. Плеханова, менеджмент
  • «Позитивный настрой позволяет изучать сложные вещи быстрее и проще!»

Суслов Владислав

  • Предмет: Математика
  • Баллы на ЕГЭ: 90
  • Вуз: МГТУ им. Н.Э.Баумана, машиностроительные технологии
  • «Заряжаю на уроках дофамином, ведь личный успех — лучшая мотивация»

Тихонова Ксения

  • Предмет: Русский язык
  • Баллы на ЕГЭ: 98
  • Вуз: МГУ, журналистика
  • «На уроках я влюбляю в предмет. Секрет успеха в том, что моим ученикам нравится русский язык.»

Уткузов Тимур

  • Предмет: Физика
  • Баллы на ЕГЭ: 98
  • Вуз: МГУ, физика
  • «Делай то, что тебе нравится и не смотри на других! Ты сам строишь свою жизнь!»