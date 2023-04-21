Для авторизации в личном кабинете перейдите по ссылке profile.maximumtest.ru.





Если вы уже авторизованы в онлайн-модуле родителя, откроется ваш личный кабинет.

Обратите внимание: личный кабинет доступен как родителю, так и ученику. Но для родителя предусмотрено больше возможностей (внесения платежей, прогресс ребенка и другое).





Проверить какой ролью вы зашли можно на вкладке “Профиль”.









Если при переходе по ссылке открылась страница авторизации, то введите данные, которые вы используете при авторизации в онлайн-модуль родителя. Если вы забыли пароль, то воспользуйтесь кнопкой “Сбросить пароль”.









Если вы ранее не были ни в онлайн-модуле родителя, ни в личном кабинете, то воспользуйтесь нашей инструкцией для подтверждения своих данных перед первым входом в систему.



