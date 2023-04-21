Учебный процесс

Расписание занятий ребенка (для родителя)
Курсы на 2023 год

Для авторизации в личном кабинете перейдите по ссылке profile.maximumtest.ru.


Если вы уже авторизованы в онлайн-модуле родителя, откроется ваш личный кабинет.

Обратите внимание: личный кабинет доступен как родителю, так и ученику. Но для родителя предусмотрено больше возможностей (внесения платежей, прогресс ребенка и другое).


Проверить какой ролью вы зашли можно на вкладке “Профиль”.



Если при переходе по ссылке открылась страница авторизации, то введите данные, которые вы используете при авторизации в онлайн-модуль родителя. Если вы забыли пароль, то воспользуйтесь кнопкой “Сбросить пароль”.



Если вы ранее не были ни в онлайн-модуле родителя, ни в личном кабинете, то воспользуйтесь нашей инструкцией для подтверждения своих данных перед первым входом в систему.


Расписание доступно на странице “Расписание” в личном кабинете.



В календаре отражены все активности на курсе, включая занятия, личные беседы, срезы знаний, каникулы.


Служба поддержки

Как с нами связаться?
Почта service@maximumtest.ru
WhatsApp 8 (969) 021-65-57 (только для чатов)
Telegram @maximumeducation_bot