Учебный процесс

Успеваемость ребенка (для родителя)
Курсы на 2023 год

Для авторизации в личном кабинете перейдите по ссылке profile.maximumtest.ru.


Если вы уже авторизованы в онлайн-модуле родителя, откроется ваш личный кабинет.

Обратите внимание: личный кабинет доступен как родителю, так и ученику. Но для родителя предусмотрено больше возможностей (внесения платежей, прогресс ребенка и другое).


Проверить какой ролью вы зашли можно на вкладке “Профиль”.



Если при переходе по ссылке открылась страница авторизации, то введите данные, которые вы используете при авторизации в онлайн-модуль родителя. Если вы забыли пароль, то воспользуйтесь кнопкой “Сбросить пароль”.



Если вы ранее не были ни в онлайн-модуле родителя, ни в личном кабинете, то воспользуйтесь нашей инструкцией для подтверждения своих данных перед первым входом в систему.


После авторизации на странице “Прогресс” будет доступна статистика ребенка на курсах.



Для выбора курса нажмите на поле названия курса.



На странице отобразится информация по успеваемости по выбранному курсу.


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