В мобильном приложении MAXIMUM: школа, ОГЭ и ЕГЭ собрано всё для удобной самостоятельной подготовки к экзаменам, контрольным и урокам.





В мобильном приложении для учеников доступны 10 предметов с 5 по 11 класс.





В приложении есть:

Только нужная на экзамене и актуальная теория по школьным предметам в удобном формате;

Видео-уроки от преподавателей MAXIMUM Education длительностью до 10 минут для лучшего усвоения темы;

Упражнения для закрепления материала по пройденной теме с форматными заданиями ОГЭ и ЕГЭ;

Новый формат тренажеров в виде Смарт-карточек. Тренажёр подстраивается под ученика и запоминает неверные ответы, чтобы при повторном закреплении темы задать проблемные вопросы еще раз;

Сервис помощи от преподавателей MAXIMUM Education: в чате ВКонтакте преподаватели ответят на вопросы по теме, помогут с домашним заданием – не решат задание за ученика, а зададут наводящие вопросы и дойдут до решения вместе, а также расскажут об изменениях ОГЭ и ЕГЭ и о правилах поступления.





Мобильное приложение входит в каждый предметный курс (полноценный элемент курса для дополнительной подготовки). В случае покупки основного курса в MAXIMUM Education подключается доступ на 12 месяцев по предмету вашего договора.





Также мобильное приложение можно приобрести отдельно (без покупки основного курса) через сервисы AppStore или Google Play.









Уровни доступа:

Trial (пробный доступ). После установки у вас открывается пробный премиум-доступ на 7 дней ко всем классам и предметам и всем материалам.

Freemium (бесплатный доступ). По окончании пробного доступа вам остаётся доступна только теория по всем предметам и всем классам и избранные видео. Станут недоступны большинство видео, упражнения, тренажеры, марафоны, сервис Вопрос-Ответ.

Premium (платный доступ). Вы можете приобрести премиум-доступ, в котором доступны все материалы приложения (теория, видео, упражнения, тренажеры, сервис Вопрос-ответ, марафоны) по одному или нескольким предметам на различные сроки. Премиум-доступ к Приложению приобретается вами по выбору и не является обязательным для использования Приложения.





Стоимость и условия приобретения Premium указываются на сайте https://mobapp.maximumtest.ru и / или в магазине приложений (App Store, Google Play и т.п.) и могут изменяться по решению MAXIMUM Education. Premium может быть приобретен также посредством заключения дополнительного соглашения к Договору оказания услуг, заключенному между ООО «Юмакс» и клиентом (Заказчиком) ООО «Юмакс». В этом случае стоимость и условия приобретения Premium доступа указываются в соответствующем дополнительном соглашении.





Пользовательское соглашение доступно по ссылке: https://maximumtest.ru/terms-of-use-ege

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