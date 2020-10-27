Пользовательское соглашение

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



1. Общество с ограниченной ответственностью «Юмакс», ОГРН 1137746119830, ИНН 7730681080, КПП 773101001, место нахождения: 121205, г. Москва, территория СКОЛКОВО инновационного центра, Бульвар Большой, дом 42, строение 1, этаж 1, пом. 334, РМ № 41 (далее – «Maximum», ООО «Юмакс», «мы», «нас», «наш») предлагает пользователю сети Интернет (далее – «Пользователь», «Вы», «Вас») использовать приложение «MAXIMUM: школа, ОГЭ и ЕГЭ 2021» (далее – «Приложение») на условиях, изложенных в настоящем Пользовательском соглашении (далее – «Соглашение»).



2. Данное Приложение разрабатывается и дорабатывается ООО «Юмакс» в рамках осуществления исследовательской деятельности по проекту «Платформа для выстраивания мотивации обучения при дистанционном и очном форматах» инновационного центра «Сколково».



3. Регистрируясь и используя Приложение, Вы подтверждаете, что Вам исполнилось 18 лет (или, при недостижении 18 лет, что Вы полностью дееспособны в соответствии с применимым законодательством РФ) или, в противном случае, Вы подтверждаете, что Вы получили разрешение своего родителя, законного опекуна или попечителя, который отвечает за выполнение Вами условий Соглашения.



4. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ ДО РЕГИСТРАЦИИ В ПРИЛОЖЕНИИ. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В ПРИЛОЖЕНИИ ОЗНАЧАЕТ ПРИНЯТИЕ СОГЛАШЕНИЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ИЗЪЯТИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ. ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕ СОГЛАСЕН С УСЛОВИЯМИ СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА НА АКЦЕПТ, ЕМУ СЛЕДУЕТ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРЕКРАТИТЬ ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ.



5. Maximum вправе вносить изменения в Соглашение без предварительного уведомления Пользователя. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на сайте https://maximumtest.ru/terms-of-use-ege, если иное не предусмотрено в Соглашении. Действующая редакция Соглашения находится по адресу https://maximumtest.ru/terms-of-use-ege.



6. В случае если Вы не согласны с новой редакцией Соглашения, размещаемой Maximum, Вы не вправе использовать Приложение и обязаны незамедлительно прекратить его использование. Продолжая использовать Приложение после размещения Maximum новой редакции Соглашения, Вы соглашаетесь с его обновленными положениями в полном объеме, без всяких оговорок и исключений.



7. Приложение «MAXIMUM: школа, ОГЭ и ЕГЭ 2021» имеет два функциональных объема использования:

7.1. Базовый доступ (бесплатный):

7.2. Premium доступ (платный).



ПРИОБРЕТЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PREMIUM ДОСТУПА ПРИЛОЖЕНИЯ



8. Использование Premium доступа позволяет Вам использовать расширенный функционал Приложения (дополнительные материалы, размещенные в Приложении). Premium доступ к Приложению приобретается Вами по выбору и не является обязательным для использования Приложения.



9. В случае приобретения Premium доступа через третьих лиц (в магазинах приложений AppStore, Google Play и т.п.), помимо условий данного Соглашения Ваши отношения по покупке, оплате и отмене Premium доступа к Приложения также регулируются условиями Вашего соглашения с такими третьими лицами.



10. Стоимость и условия приобретения Premium доступа указываются на сайте https://maximumtest.ru/app/ege, и / или в магазине приложений (AppStore, Google Play и т. п.), и могут изменяться в любое время по решению Maximum. В случае, если вы пользуетесь iOS-версией Приложения, Premium доступ автоматически возобновляется в составе и с частотой, аналогичной приобретенному ранее периоду(1, 3 или 12 месяцев), пока эта функция не будет отменена в настройках вашей учетной записи Apple ID. Если Premium доступ был приобретен на сайте https://maximumtest.ru/app/ege, срок его действия автоматически продлевается до тех пор, пока не будет осуществлена его отмена посредством обращения в чат поддержки по ссылке https://vk.com/im?sel=-197741837.



11. Maximum вправе предусмотреть пробный период (try period / trial period) использования Приложения, в течение которого будет действовать Premium доступ к Приложению на ограниченный период времени с момента регистрации Пользователя в Приложении без предварительной оплаты указанного периода. При этом по истечении такого пробного периода Пользователь сможет продолжить использование Приложения с Базовым доступом или приобрести Premium доступ по своему усмотрению. Оплата Premium доступа будет происходить после даты окончания пробного периода. В случае оплаты Premium доступа банковской картой Вы подтверждаете и гарантируете указание достоверной и полной информации о действительной банковской карте, выданной Вам или Вашему законному представителю, который согласен на оплату Premium доступа, соблюдение Вами правил международных платежных систем и требований банка-эмитента, выпустившего указанную банковскую карту, в том числе в отношении порядка проведения безналичных расчетов.



12. В случае если Вы приобрели Premium доступ Приложения, денежные средства, уплаченные за приобретение расширенного функционала (Premium доступа), возврату не подлежат.



13. Maximum вправе проводить акции, на которые могут распространяться дополнительные условия и ограничения. В таком случае конкретные условия и ограничения будут указываться в правилах проведения конкретных акций.



14. Maximum вправе по своему усмотрению изменять или ограничивать (полностью или в части) объем функционала или содержимое Приложения как в Базовом, так и в Premium доступе. Maximum по возможности будет уведомлять заблаговременно о реализации такого права, и Вы соглашаетесь с тем, что Maximum не несет ответственности перед Вами или третьими лицами за такие изменения или ограничения.



РЕГИСТРАЦИЯ. УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ. УДАЛЕНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ



15. Для использования Приложения Вам необходимо иметь действующую учетную запись в Приложении. Учетная запись является уникальной и создается для каждого Пользователя Приложения.



16. Регистрация происходит путем заполнения регистрационных данных Пользователя одним из указанных ниже способов:

16.1. В Приложении: Для регистрации Пользователя и создании учетной записи Пользователя в Приложении необходимо указать Ваше имя и номер телефона.

16.2. На сайте: Для регистрации Пользователя Приложения через сайт https://maximumtest.ru/app/ege необходимо указать Ваше имя, номер мобильного телефона и период, на который приобретается Premium доступ.



17. Вход в Приложение осуществляется через верификацию номера телефона путем отправки СМС на указанный номер телефона.



18. При регистрации Вы обязуетесь предоставить точную, полную и достоверную информацию о регистрационных данных, требуемых для завершения процесса регистрации. В дальнейшем в случае изменения указанных данных Вы обязаны незамедлительно проинформировать Maximum о таком изменении, направив соответствующее письмо на адрес электронной почты mobapp@maximumtest.ru.



19. Maximum не несет ответственности за невозможность доставить значимую информацию или исполнить свои обязательства перед Вами вследствие указания Вами недостоверной или неполной информации при регистрации и (или) если Вы своевременно не уведомляете Maximum об изменении своих регистрационные данных.



20. Вы несете ответственность за обеспечение конфиденциальности своей учетной записи, а также за все действия, осуществляемые с использованием Вашей учетной записи. Каждая учетная запись предназначена только для индивидуального использования и не подлежит передаче, Вы обязуетесь использовать свою запись только индивидуально и не передавать доступ к ней третьим лицам.



21. Если Вы полагаете, что доступ к Вашей учетной записи был получен третьим лицом и несанкционированно и мошеннически используется или если Вы предполагаете, что Ваша учетная запись подвергается риску по иным причинам, незамедлительно напишите нам по адресу mobapp@maximumtest.ru.



22. Ваша персональная информация, передаваемая Maximum для использования Вами Приложения, используется Maximum в соответствии с Политикой конфиденциальности (https://maximumtest.ru/privacy-policy-ege).



23. Вы не вправе воспроизводить, повторять и копировать, продавать и перепродавать, а также использовать для каких-либо коммерческих целей какие-либо части Приложения (включая контент, доступный Вам в Приложении, как в бесплатной, так и в платной версии).



24. Вы вправе в любой момент удалить Вашу учетную запись и прекратить использование Приложения, путем направления письма с соответствующим запросом на адрес электронной почты mobapp@maximumtest.ru. После удаления и деактивации аккаунта Вы не будете иметь доступа к своей учетной записи Приложения и его содержимому.



25. Вы соглашаетесь с тем, что Maximum вправе удалить Вашу учетную запись, если у Maximum имеются основания полагать, что Вы нарушаете Соглашение или иные условия, распространяющиеся на отношения Сторон.



26. Вы самостоятельно несете ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные с использованием Приложения, в том числе, если такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц и (или) причинению вреда в любой форме, а также за соблюдение законодательства при использовании Приложения.



27. Вы не вправе загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять какие-либо материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию;



28. Вы не вправе несанкционированно обрабатывать персональные данные других лиц.



ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ЕГО СОДЕРЖИМОЕ



29. Приложение, его составные части, а также любое содержимое, размещаемое Maximum в Приложении (далее – «Объекты»), являются результатами интеллектуальной собственности Maximum. Полный объем исключительных прав на Объекты принадлежит Maximum и не отчуждается Пользователю или третьим лицам.



30. Вы вправе использовать Объекты исключительно в рамках и в объеме функционала Приложения, доступного Вам в выбранном формате использования. Никакие элементы содержания (контента) Приложения не могут быть использованы иным образом без предварительного разрешения Maximum. Под использованием подразумеваются, в том числе: воспроизведение, копирование, переработка, распространение на любой основе и т.д. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством РФ или условиями использования Приложения.



31. Ваша лицензия на использование Приложения как программного обеспечения ограничивается использованием объектного кода Приложения при условии, что ни Вы сами, ни какие-либо третьи стороны при содействии с Вашей стороны не будут копировать или изменять Приложение, создавать производные программы, декомпилировать, дизассемблировать или иным образом пытаться получить исходные коды Приложения, осуществлять продажу, уступку, переуступку, обременять залогом или иным образом осуществлять передачу прав на Приложение.



32. Все материалы, которые Вы или иные Пользователи загружаете в Приложение, являются Вашей интеллектуальной собственностью или интеллектуальной собственностью таких Пользователей. Maximum не несет ответственности за содержимое публикуемых материалов и не контролирует такое содержимое; тем не менее, Maximum вправе удалить те материалы, которые, по мнению Maximum, являются неприемлемыми, оскорбительными, непристойными или не отвечают направленности Приложения и содержимого, размещаемого Maximum.



ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ



33. Вы подтверждаете, что Вы используете Приложение на свой собственный риск. Приложение предоставляется для использования «как есть». Maximum не принимает на себя никакой ответственности, в том числе за соответствие Приложения Вашим целям. Maximum также не принимает на себя обязательств в части улучшения Ваших знаний по предметам, материалы по которым размещаются Maximum в Приложении.



34. Maximum не гарантирует, что

34.1. Приложение будет соответствовать требованиям Пользователя;

34.2. Приложение будет работать непрерывно, быстро, надежно и без ошибок.



35. Maximum не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие вследствие использования Вами Приложения или отдельных его частей / функций.



36. Максимальная совокупная ответственность Maximum не будет превышать сумму, уплаченную Вами за приобретение Premium доступа к Приложению.



37. Вы освобождаете Maximum от любых претензий, требований и убытков любого рода и характера, предъявленных Вам или Maximum третьими лицами в связи с использованием Вами Приложения.



38. Положения 33-37 Соглашения действуют, если императивными нормами законодательства РФ не установлено иное.



ИНЫЕ УСЛОВИЯ



39. Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, по нормам российского права.



40. В случае если у Вас возникают претензии и / или жалобы по работе Приложения, Вы можете направить Maximum сообщение с указанием возникших претензий и / или жалоб. Сообщение направляется на адрес электронной почты mobapp@maximumtest.ru и будет рассмотрено Maximum в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего сообщения.



41. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не окажет влияния на действительность или применимость остальных положений Соглашения.



42. В отношении услуг, оказываемых в рамках Соглашения на безвозмездной основе, нормы о защите прав потребителей, предусмотренные законодательством Российской Федерации, не могут быть применимыми к отношениям между Вами и Maximum. Предыдущая версия документа: https://maximumtest.ru/terms-of-use-ege-previous