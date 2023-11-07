- 11-10 класс
- 9-8 класс
- 7-5 класс
- Цифровые профессии
Где учиться после школы: твоя персональная траектория
Где учиться после школы: твоя персональная траектория
На мастер-классе ты узнаешь:
- Какую ценность дает образование с точки зрения возможностей для будущей карьеры
- В чем принципиальная разница между учебой в колледже и вузе, изучим плюсы и минусы обоих вариантов
- Различные образовательные траектории и поймешь, на что опираться, планируя собственный трек
Для кого:
ученикам с 5 по 11 класс
Когда:
18 ноября в 11.00
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