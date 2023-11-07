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Москва

Где учиться после школы: твоя персональная траектория


На мастер-классе ты узнаешь:


  • Какую ценность дает образование с точки зрения возможностей для будущей карьеры
  • В чем принципиальная разница между учебой в колледже и вузе, изучим плюсы и минусы обоих вариантов
  • Различные образовательные траектории и поймешь, на что опираться, планируя собственный трек

Для кого:

ученикам с 5 по 11 класс 

Когда:

18 ноября в 11.00  

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