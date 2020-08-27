Курсы ЕГЭ по биологии

Подготовка для поступления в ВУЗы на бюджет

Максимальный результат

Программа охватывает все темы ЕГЭ от простых к сложным, включая их повторение в течение года, поэтому каждый ученик получит свой максимально возможный балл.

Все для подготовки в одном месте

Смотри вебинары, тренируйся, читай теорию, отслеживай прогресс — в онлайн модуле! Тебе не придется искать информацию в интернете или копить распечатки.

Индивидуальный подход

Держи связь с преподавателем в социальных сетях, а не только на уроках. Обсуждай прогресс и задавай вопросы на личных беседах — преподаватель всегда ответит и поможет.

80+

баллов по биологии ученики MAXIMUM получают в 3 раза чаще, чем в среднем по России

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  • 6% сдают ЕГЭ по биологии на 80+
  • Особенность курса в том, что он разбит на 7 теоретических блоков и проверяет знание биологии с 5 по 11 класс — очень сложно ничего не забыть
  • Важная проблема в ЕГЭ по биологии — ошибки по невнимательности из-за того, что ученик неверно прочитал условие задания
  • Другая сложность — ученики часто верно решают задание, но неверно формулируют ответ с точки зрения критериев экзамена