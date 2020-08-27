Курсы ЕГЭ по английскому языку

Подготовка для поступления в ВУЗы на бюджет

Максимальный результат

Программа охватывает все темы ЕГЭ от простых к сложным, включая их повторение в течение года, поэтому каждый ученик получит свой максимально возможный балл.

Все для подготовки в одном месте

Смотри вебинары, тренируйся, читай теорию, отслеживай прогресс — в онлайн модуле! Тебе не придется искать информацию в интернете или копить распечатки.

Индивидуальный подход

Держи связь с преподавателем в социальных сетях, а не только на уроках. Обсуждай прогресс и задавай вопросы на личных беседах — преподаватель всегда ответит и поможет.

80+

баллов по английскому языку ученики MAXIMUM получают в 1,5 раза чаще, чем в среднем по России

test

  • Экзамен разделен на 5 блоков: аудирование, чтение, грамматика и лексика, письмо, устная часть. За каждый блок можно набрать 20 баллов.
  • Наибольшие трудности у школьников вызывает устная часть, в которую входит чтение вслух, диалог с экзаменатором, монолог-описание и монолог-рассуждение.
  • Для решения ЕГЭ на 80+ баллов необходим уровень английского B2 (Upper-Intermediate)