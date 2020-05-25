- Базовая методика онлайн-урока
- Параметры, которые отвечают за эффективность урока, и как на них влиять
Бесплатный курс для учителей:
Как эффективно преподавать онлайн
- Получите практические инструменты для эффективного преподавания в дистанционном формате
- Посетители тренинга получают электронный сертификат участника мероприятия
Курс проходит с 25 по 29 мая
и состоит из трёх занятий
Записи прошедших занятий можно посмотреть в личном кабинете
Программа курса:
25 мая 16:00 по МСК
27 мая 16:00 по МСК
- Практические инструменты преподавателя в онлайн на примере платформы ZOOM
29 мая 16:00 по МСК
- Как преподаватель может повлиять на посещаемость, выполнение ДЗ, мотивацию учеников
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О MAXIMUM
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В MAXIMUM занятия с преподавателем проходят в любом удобном для
ученика формате:
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