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*По данным исследования экспертов MAXIMUM Education
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Найти идеальный колледж
Составить подборку учебных заведений, которые будут лучше всего подходить для обучения и помогут легче поступить в вуз
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Распланировать занятия так, чтобы выйти на высокие оценки за ОГЭ без лишнего стресса и переутомления
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Обозначит профессию, в которой он видит себя в будущем
Поймет, какой путь лучше выбрать: 10 класс или колледж
Найдет лучшие варианты колледжей под свои запросы
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Консультацию проведет эксперт MAXIMUM Education
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Куда поступать после 9 класса?
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