Правила проведения акции «Новогодний розыгрыш от MAXIMUM» (далее – «Правила»)



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила закрепляют порядок проведения акции «Новогодний розыгрыш от MAXIMUM» (далее — «Акция»).

1.2. Срок проведения Акции разделяется на 3 этапа:

1.2.1. период с 10.12.2020 года по 10.01.2021 года включительно: период, в течение которого Участник акции заключает Договор возмездного оказания услуг, указанный в п. 2.1 настоящего Договора и оплачивает его.

1.2.2. период с 11.01.2021 года по 12.01.2021 года включительно – период формирования реестра участников и подведения итогов Акции.

1.2.3. период с 13.01.2021 года по 28.02.2021 года – период оповещения победителей и отправки призов. При необходимости, период, указанный в п. 1.2.3 настоящих Правил, может быть продлен Организатором.

1.3. Организатором акции является ООО “Юмакс” (далее – «Организатор») - ОГРН 1137746119830, ИНН 7730681080, место нахождения 121205, г. Москва, территория СКОЛКОВО инновационного центра, Бульвар Большой, дом 42, строение 1, этаж 1, пом. 334, РМ № 41, сайт Организатора: https://maximumtest.ru ( далее – «Сайт»).

1.4. Участником акции является физическое лицо (Заказчик), заключившее в период проведения акции, указанный с п. 1.2.1 настоящих Правил, договор возмездного оказания услуг с Организатором, предметом которого являлись информационно- консультационные услуги в сфере дополнительного образования, а именно продукты: «подготовка к ЕГЭ», «подготовка к ОГЭ», «школьные предметы для 5–8 классов» «MAXIMUM English» (далее – «Курсы»), а также оплатило данные курсы в части и в порядке , предусмотренном пп. 1 п. 2.1 настоящих Правил. По договору Заказчик и Слушатель (лицо, в пользу которого Организатор оказывает Услуги по такому Договору), могут не совпадать.

1.5. Территория проведения акции: Российская Федерация.

1.6. Акция не является лотереей согласно Федеральному закону от 11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях", не содержит элемента риска, не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими Правилами.

1.7. Акция направлена на привлечение новых клиентов к услугам Организатора, а также на привлечение внимания к Курсам, указанным в п. 1.4 настоящих Правил.



2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

2.1. Для участия в Акции лицу необходимо в период с 10.12.2020 года по 10.01.2021 года включительно приобрести у Организатора Курс в соответствии с п. 1.4 настоящих Правил, а также оплатить его в полном объеме либо осуществить первый платеж согласно условиям, установленным договором возмездного оказания услуг, указанным в п. 1.4 настоящих Правил. Совершение Участником Акции действий, указанных в настоящем пункте, признается Заявкой на участие в Акции, а такое лицо признается Участником Акции и обладает правом на участие в розыгрыше призов Акции.

2.2. После совершения Участником Акции действий, указанных в п. 2.1 настоящих Правил, Участник попадает в список для проведения розыгрыша. Участник вносится в реестр участников Акции, в котором каждая строка содержит номер договора Участника. Определение победителей осуществляется по порядковому номеру строки с номером договора Участника:

2.3. При условии выполнения Участником условий, указанных в п. 2.1 настоящих Правил, Участник получает возможность выиграть в розыгрыше один из следующих призов:

2.3.1. Apple iPhone 12 mini, 128 ГБ, цвет: черный, - 1 шт. Стоимость Приза: 74 990,00 (семьдесят четыре тысячи девятьсот девяноста) рублей 00 копеек. Денежная часть приза составляет 38 225,00 (тридцать восемь тысяч двести двадцать пять) рублей 00 копеек.

2.3.2. Сертификат в Re:store, электронный, - 1 шт, номиналом 15 000, 00 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек. Денежная часть приза составляет 5 923,00 (пять тысяч девятьсот двадцать три) рубля 00 копеек.

2.3.3. Индивидуальный профориентационный курс - 1 шт. Стоимость приза составляет 3000, 00 (три тысячи) рублей 00 копеек.

2.3.4. Индивидуальная консультация по тайм-менеджменту, - 10 шт., Стоимость приза составляет 1130,00 (одна тысяча сто тридцать) рублей 00 копеек каждая.

2.3.5. Групповой профориентационный курс, -30 шт., Стоимость приза составляет 2000,00 (две тысячи) рублей 00 копеек каждый.

2.3.6. Предметные короткие курсы по русскому и математике для 5-11 классов, - 50 шт, Стоимость приза составляет 507,37 ( пятьсот семь)рублей 37 (тридцать семь копеек) каждый. Выплата денежной составляющей для Призов, указанных в п. 2.3.1 и 2.3.2 настоящих Правил, отдельно от Призов не производится. Размер денежной части Приза рассчитывается по следующей формуле: Х = (Q - 4000) * 0,35 / 0,65, где Х — это денежная часть, размер которой рассчитывается; Q - стоимость Приза с НДС.

Призы, указанные в п. 2.3.1 – 2.3.3.настоящих Правил, именуются далее – «Главные призы».

Призы, указанные в п. 2.3.4-2.3.6 настоящих Правил, именуются далее – «Другие призы».

Все призы, указанные в настоящем пункте, совместно именуются «Призы».

2.4. Розыгрыш Призов проводится в следующем порядке:

2.4.1. В прямом эфире Instagram-аккаунта @maximumtestru 12.01.2021 в 16:00 по Москве проводится определение победителей, выигравших Главные призы согласно реестру участников Акции, в котором каждому участнику был присвоен порядковый номер в соответствии с п. 2.2 настоящих Правил.



Победителем, выигравшим Приз, указанный в п. 2.3.1 настоящих правил, является Участник под порядковым номером 350.



Победителем, выигравшим Приз, указанный в п. 2.3.2 настоящих правил, является Участник под порядковым номером 50.



Победителем, выигравшим Приз, указанный в п. 2.3.3 настоящих правил, является Участник под порядковым номером 200.



2.4.2. Определение Победителей Других призов проводится Организатором в течение периода с 10:00 по 23:59 12.01.2021 года по Москве согласно реестру участников Акции, в котором каждому участнику был присвоен порядковый номер в соответствии с п. 2.2 настоящих Правил.



Победителями, выигравшими Приз, указанный в п. 2.3.4 настоящих правил, является каждый 12-й Участник, начиная с порядкового номера 12, но не более 10 Победителей.



Победителями, выигравшими Приз, указанный в п. 2.3.5 настоящих правил, является каждый 21-й Участник, начиная с порядкового номера 21, но не более 30 Победителей.



Победителями, выигравшими Приз, указанный в п. 2.3.6 настоящих правил, является каждый 62-й Участник, начиная с порядкового номера 62, но не более 50 Победителей.



2.5. До «01» февраля 2021 г. Организатор связывается с Победителями, выигравшими Главные призы, посредством электронной почты и/или по номеру телефона, которые выигравшие Участники указали при заключении Договора, с целью определения порядка передачи призов. Результаты розыгрыша Главных призов публикуются на странице Instagram-аккаунта @maximumtestru (сохраняется запись эфира или выкладывается информационный пост).

2.6. До «01» февраля 2021 г. Организатор связывается с Победителями, выигравшими Другие призы, посредством электронной почты и/или по номеру телефона, которые выигравшие Участники указали при заключении Договора, с целью определения порядка передачи призов, таким образом, результаты розыгрыша доводятся до сведения Победителей.

2.7. Передача Призов иным лицам не предусмотрена настоящими Правилами.

2.8. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Само по себе получение Призов, указанных в п.2.3.3-2.3.6 настоящих Правил, не влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ, однако Организатор настоящим информирует выигравших данные призы о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов (выигрышей) от организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.

2.9. Организатор информирует Участников о том, что Призы, указанные в п. 2.3.1 и 2.3.2 настоящих Правил, подлежит налогообложению по ставке 35% для резидентов (и 30 % для нерезидентов РФ) в части, превышающей 4000 (четыре тысячи) рублей. В соответствии с действующим налоговым законодательством РФ Организатор выступает налоговым агентом. В соответствии с п. 4 ст.226 НК РФ, сумма исчисленного налога удерживается из доходов налогоплательщика при их физической выплате. Участвуя в Акции Участник, получивший права на Приз Акции согласно условиям настоящих Правил, соглашается с тем, что денежная часть Приза будет удержана и перечислена в качестве налога на доходы физических лиц победителя Акции и соглашается предоставить Организатору письменное согласие, что Победитель не возражает направить всю причитающуюся ему денежную часть приза на уплату НДФЛ.



2.10. Порядок передачи Победителю Приза, указанного в п. 2.3.1 настоящих правил:

1) После получения Участником уведомления от Организатора о выигрыше Приза, в порядке, предусмотренном п. 2.5 настоящих Правил, Участник должен посредством электронной почты предоставить Организатору необходимые сведения для получения Приза, а именно: данные документа, удостоверяющего личность (наименование, серию и номер паспорта, кем и когда был выдан, адрес регистрации по месту жительства/месту пребывания), скан паспорта (разворот с фотографией и пропиской) копию свидетельства ИНН, Акт приема-передачи Приза, и иные необходимые запрашиваемые Организатором документы. Формы Акта приема-передачи Приза высылается Организатором посредством электронной почты.

2) Участник должен предоставить Организатору сведения и документы, указанные в пп. 1 п. 2.10 настоящих Правил, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения запроса от Организатора, а также заполнить, подписать и направить скан - копию Акта приема – передачи Приза по электронной почте и, по запросу Организатора, передать его оригинал.

3). В случае если Участник не предоставляет информацию, предусмотренную пп. 1 п. 2.10. настоящих Правил, в сроки, или предоставляет ее в не полном объеме, или не направляет подписанный Акт приема – передачи Приза, Приз не отправляется Участнику до тех пор, пока он не предоставит все необходимые документы в полном объеме, но не позднее 28.02.2021 года, в противном случае Участник теряет свое право на получение Приза.

4) Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения об Участнике, необходимые для получения Приза.

5) Дата вручения Приза определяется по дате вручения их Победителю. Отправка Приза осуществляется только на территории Российской Федерации.



2.11. Порядок передачи Победителю Приза, указанного в п. 2.3.2 настоящих правил:

1) После получения Участником уведомления от Организатора о выигрыше Приза, в порядке, предусмотренном п. 2.5 настоящих Правил, Участник должен посредством электронной почты предоставить Организатору необходимые сведения для получения Приза, а именно: данные документа, удостоверяющего личность (наименование, серию и номер паспорта, кем и когда был выдан, адрес регистрации по месту жительства/месту пребывания), скан паспорта (разворот с фотографией и пропиской) копию свидетельства ИНН, Акт приема-передачи Приза, и иные необходимые запрашиваемые Организатором документы. Формы Акта приема-передачи Приза высылается Организатором посредством электронной почты.

2) Участник должен предоставить Организатору сведения и документы, указанные в пп. 1 п. 2.10 настоящих Правил, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения запроса от Организатора, а также заполнить, подписать и направить скан - копию Акта приема – передачи Приза по электронной почте, и по запросу Организатора, передать его оригинал.

3) В случае если Участник не предоставляет информацию, предусмотренную пп. 1 п. 2.10. настоящих Правил, в сроки, или предоставляет ее в не полном объеме, или не направляет подписанный Акт приема – передачи Приза, Приз направляется Участнику до тех пор, пока он не предоставит все необходимые документы в полном объеме, но не позднее 28.02.2021 года, в противном случае Участник теряет свое право на получение Приза.

4) Приз направляется Победителю в электронном виде путем направления по электронной почте Участника в сроки, указанные в п. 1.2.3 настоящих Правил. Сертификат предоставляет Победителю право на получение товаров/услуг в магазине Re:store. Подарочный сертификат Участник активирует самостоятельно в соответствии с условиями магазина Re:store, опубликованными на сайте https://www.re-store.ru/. По любым вопросам, связанным с невозможностью активации сертификата или его некорректной работой Участник взаимодействует с магазином Re:store самостоятельно.



2.12. Порядок передачи Победителям Призов, указанных в п. 2.3.3-2.3.6 настоящих правил: Поскольку данные Призы являются собственными Продуктами Организатора, и разыгрываются среди лиц, ставших клиентами Организатора, вручение данных призов производится путем подключения Организатором данных курсов Участникам в личных кабинетах участников на Образовательной платформе «MAXIMUM». Подписания дополнительных документов на данные курсы не требуется.



3. ОРГАНИЗАТОР, УЧАСТНИК АКЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ



3.1. Права Организатора Акции:

1) Организатор имеет право отказать в выдаче денежного вознаграждения Участнику, не выполнившему требования настоящих Правил, или нарушившему требования, указанные в настоящих Правилах.

2) Организатор вправе изменять настоящие Правила. Изменение настоящих правил происходит путем публикации их на Сайте на странице Акции.

3) Организатор вправе прекратить участие Участника в Акции при нарушении последним настоящих Правил в процессе участия в Акции или в случае, если Участник своими действиями/бездействиями каким-либо образом нарушает настоящие Правила и/или требования действующего законодательства РФ.

4) Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению в любой момент прекратить проведение Акции. О прекращении проведения Акции Организатор уведомляет Участников путем размещения данной информации на Сайте на странице Акции.

5) В случае если условие, указанное в п. 2.1, не будет выполнено в связи с расторжением договора возмездного оказания услуг по любым основаниям, Организатор вправе отказать Участнику в выдаче приза.

6) При выявлении Организатором Акции нарушений настоящих Правил и иных условий участия со стороны Участника, в том числе намеренное приобретение Курса с целью получения Приза и последующего требования возврата денежных средств за Курс, признанного Победителем, Организатор оставляет за собой право на аннулирование результатов Акции и возмещения стоимости Приза.

3.2. Обязанности Организатора Акции:

1) Организатор Акции обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами;

2) Организатор Акции обязан выдать Участнику призы, в соответствии с настоящими Правилами Акции.

3) Организатор обязан своевременно публиковать на Сайте любые изменения и дополнения настоящих Правил.

3.3. Права Участника:

1) Знакомиться с Правилами Акции;

2) Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;

3) Требовать от Организатора Акции выдачи Призов в случае выполнения условий Акции.

Обязанности Участника:

1) Участник Акции обязуется соблюдать иные правила и условия использования ресурсов Организатора и условия договора, заключаемого между Организатором и Участником на покупку Курса.

2) Участник обязуется своевременно производить оплату стоимости Курса по договорам возмездного оказания услуг, заключенным между Участником и Организатором. Наличие какой-либо задолженности по оплате Курса Участником является основанием для отказа Организатора в выдаче Участнику Приза.



4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. В случае если между Участником и Организатором заключено более одного Договора, в рамках которого возможно участие в Акции, такой Участник имеет право участвовать в Акции в рамках каждого из Договоров, и имеет шанс выиграть несколько Призов.

4.2. По всем вопросам, не урегулированным Правилами, Организатор и Участники Акции руководствуются условиями Договоров, заключенных между Организатором и Участниками Акции, а также положениями действующего законодательства РФ.

4.3. Организатор, кроме прочего, в том числе изложенного в Правилах ранее, не несет ответственности:

4.3.1. за неознакомление Участников Акции / иных лиц с Правилами;

4.3.2. за ошибки и сбои в работе Сайта;

4.3.3. за неисполнение либо несвоевременное исполнение Участниками Акции действий, необходимых получения Приза;

4.3.4. за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны Организатора;

4.3.5 за неполучение Участником Приза по причинам, не зависящим от Организатора, в частности недействительность электронного адреса Участника.

4.4. Право на получение Вознаграждения не может быть уступлено либо иным образом передано Участником Акции другому лицу, либо обременено иным образом.

4.5. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут возникнуть у Участников в связи с участием в Акции.

4.6. Все споры, возникающие между Организатором и Участниками Акции, в рамках Акции, подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством РФ.