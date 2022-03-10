Поступи в вуз мечты

вместе с Maximum Education Мы изучили все изменения приемной кампании 2022, а так же все тонкости поступления в крупнейшие вузы России, чтобы у наших учеников было преимущество при поступлении. А еще ментор поддерживает и мотивирует учеников, следит за календарем важных дат, чтобы вы точно поступили на бюджет

1500+ учеников поступили вместе с Maximum Education 100 000 нервных клеток экономит ментор для каждого родителя и ученика 450 менторов, ответственных за поступление в вуз