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450 менторов, ответственных за поступление в вуз
Программа для 11‑классников и их родителей, которые хотят...
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Что вы получите на индивидуальном сопровождении?
10 личных консультаций с экспертом-ментором на каждом этапе поступления, поддержка 24/7
Две индивидуальные карты вузов и направлений до и после ЕГЭ
Помощь при подаче документов на конкурс, контроль шансов зачисления по правилам выбранных вузов
Знакомство с процедурой ЕГЭ и пробные ЕГЭ онлайн для оценки знаний
Помощь в подаче апелляции по результатам ЕГЭ
3 000 ₽ /месДалее 6 платежей по 4 417 рублей.
Либо единовременно: 29 500 ₽
Ваши личные менторы
Знают рынок высшего образования в России преимущества и недостатки направлений обучения разных университетов
Разбираются в юридических тонкостях поступления и зачисления в вузы, просчитывают возможности для каждого ученика
Прошли специальную подготовку находят общий язык с подростками и родителями, доступно отвечают на вопросы 24/7