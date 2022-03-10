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Индивидуальное сопровождение в поступлении

Индивидуальное сопровождение в поступлении
Передайте ответственность за поступление нашим экспертам и получите полное сопровождение от выбора вуза до зачисления
Moscow State University
3 000 ₽ /мес
Далее 6 платежей по 4 417 рублей.
Либо единовременно: 29 500 ₽

Поступи в вуз мечты
вместе с Maximum Education

Мы изучили все изменения приемной кампании 2022, а так же все тонкости поступления в крупнейшие вузы России, чтобы у наших учеников было преимущество при поступлении. А еще ментор поддерживает и мотивирует учеников, следит за календарем важных дат, чтобы вы точно поступили на бюджет
1500+ учеников поступили вместе с Maximum Education
100 000 нервных клеток экономит ментор для каждого родителя и ученика
450 менторов, ответственных за поступление в вуз
Man with frame

Программа для 11‑классников и их родителей, которые хотят...

Clock
сохранить нервы, время и деньги во время приёмной кампании
Student hat
поступить в вуз, в который хотите, а не в который пришлось
Star
получить образование в престижном вузе и работу мечты по специальности

Что вы получите на индивидуальном сопровождении?

Communication
10 личных консультаций с экспертом-ментором на каждом этапе поступления, поддержка 24/7
Smile
Две индивидуальные карты вузов и направлений до и после ЕГЭ
Document
Помощь при подаче документов на конкурс, контроль шансов зачисления по правилам выбранных вузов
Eye
Знакомство с процедурой ЕГЭ и пробные ЕГЭ онлайн для оценки знаний
Like
Помощь в подаче апелляции по результатам ЕГЭ
3 000 ₽ /мес
Далее 6 платежей по 4 417 рублей.
Либо единовременно: 29 500 ₽

Ваши личные менторы

Girl with stars
Знают рынок высшего образования в России преимущества и недостатки направлений обучения разных университетов
Search man
Разбираются в юридических тонкостях поступления и зачисления в вузы, просчитывают возможности для каждого ученика
Ok girl
Прошли специальную подготовку находят общий язык с подростками и родителями, доступно отвечают на вопросы 24/7