Программа
«Система Выбор»

Для учеников 7-11 классов

Поможем понять себя и свои ценности, научиться делать осознанный выбор и спроектировать свое профессиональное будущее

Тенденции рынка труда

70% специалистов
не работают по своей специальности
50 000 профессий
существует во всем мире сегодня
57
профессий
уйдут с рынка труда в течение 10 лет
136
профессий
появятся в ближайшие
5-7 лет

Программа поможет

Стать автором своей жизни

С помощью специальных упражнений и практик подросток начнет понимать себя и системно работать над собой, получит опыт самостоятельных решений, откроет позитивную сторону ответственности и осознает, что его жизнь в его руках

Выбрать профессию

С личным наставником подросток исследует перспективные и востребованные профессии, проведет интервью с успешными специалистами из интересующих областей и примерит профессию на себя

Как проходит «Система Выбор»

Подросток

Старт программы

Подбор наставника по индивидуальным особенностям подростка

  • 2 групповых тренинга с ровесниками
  • расширение представления о мире профессий
  • погружение в тему осознанного выбора и ответственности

Индивидуальная работа

  • 10 skype-встреч с личным наставников (на онлайн-курсе — 8)
  • 1 час 2 раза в неделю в удобное время
  • домашние практики и упражнения после каждой сессии
  • интервью с представителем профессии
  • тест-драйв профессии

Подведение итогов

  • завершающий групповой тренинг и презентация ввыбранной профессии (только на офлайн-курсе)
Родитель

Старт программы

  • интервью с семьей для определения запроса и постановки целей

Индивидуальная работа

  • еженедельная консультация родителя с тренером курса: результаты сессий, рекомендации по взаимоотношениям с подростком

Подведение итогов

  • итоговая встреча с семьей: подведение итогов программы, рекомендации тренера

Наставники программы

Знают психологию подростков

умеют находить с ними общий язык и вдохновляют двигаться к целям

Разбираются
в современных
тенденциях рынка,

знают систему образования
России и реальные перспективы
устроится

Арина Залогина

Вуз:МПГУ им. В.И. Ленина

Специальность:педагогическая психология

Михаил Истомин

Вуз:МГППУ

Специальность:клиническая психология

Алина Косова

Вуз:МПГУ им. В.И. Ленина

Специальность:педагогика

Мария Шеина

Вуз:РУДН

Специальность:основы психологического консультирования

Артём Мушта

Вуз:СПбГУ

Специальность:история

Марина Калинина

Вуз:МПГУ

Специальность:психология

Мария Фролова

Вуз:СПбГУ

Специальность:социология

Наталия Скворцова

Вуз:МГППУ

Специальность:консультативная психология

Наталья Смелова

Вуз:МГППУ

Специальность:анализ данных в психологии

Ксения Тонконогова

Вуз:МГУ

Специальность:философия

Полина Грязнова

Вуз:РГУ имени А. Н. Косыгина

Специальность:социальная психология

Алевтина Запевалова

Вуз:МГППУ

Специальность:консультативная психология

Стоимость программы «Система Выбор»

5 шагов к осознанному выбору

Шаг 1
Остановись

  • Целеполагание и тайм-менеджмент
  • Развитие рефлексии и осознанности

Шаг 2
Исследуй

  • Карта умений и увлечений подростка
  • Знакомство с профессиями

Шаг 3
Выбери

  • Тенденции рынка труда
  • Интервью с успешными профессионалами

Шаг 4
Сделай

  • Практические задания по профессии
  • Погружение в интересующие профессии

Шаг 5
Поделись

  • Итоговое решение о выборе профессии
  • Подбор вузов, колледжей, курсов

Результаты «Системы Выбор»

Подросток

До программы

  • Я не знаю, чего хочу
  • Моя жизнь не зависит от меня
  • Кто я?

После программы

  • Я выбрал интересные мне профессии
  • Я мотивирован учиться
  • Я лучше знаю себя

Родители

До программы

  • Я не знаю, как помочь своему ребенку
  • Я не понимаю, чего хочет мой ребенок
  • Ребенок безответственный и неорганизованный

После программы

  • Я знаю, как поддержать своего ребенка
  • Теперь мы лучше понимаем друг друга
  • Жаль, что в мои годы не было этой программы