Старт программы

Программа
«Система Выбор»
Поможем понять себя и свои ценности, научиться делать осознанный выбор и спроектировать свое профессиональное будущее
Поможем понять себя и свои ценности, научиться делать осознанный выбор и спроектировать свое профессиональное будущее
С помощью специальных упражнений и практик подросток начнет понимать себя и системно работать над собой, получит опыт самостоятельных решений, откроет позитивную сторону ответственности и осознает, что его жизнь в его руках
С личным наставником подросток исследует перспективные и востребованные профессии, проведет интервью с успешными специалистами из интересующих областей и примерит профессию на себя
Подбор наставника по индивидуальным особенностям подростка
умеют находить с ними общий язык и вдохновляют двигаться к целям
знают систему образования
России и реальные перспективы
устроится
Вуз:МПГУ им. В.И. Ленина
Специальность:педагогическая психология
Вуз:МГППУ
Специальность:клиническая психология
Вуз:МПГУ им. В.И. Ленина
Специальность:педагогика
Вуз:РУДН
Специальность:основы психологического консультирования
Вуз:СПбГУ
Специальность:история
Вуз:МПГУ
Специальность:психология
Вуз:СПбГУ
Специальность:социология
Вуз:МГППУ
Специальность:консультативная психология
Вуз:МГППУ
Специальность:анализ данных в психологии
Вуз:МГУ
Специальность:философия
Вуз:РГУ имени А. Н. Косыгина
Специальность:социальная психология
Вуз:МГППУ
Специальность:консультативная психология
Подросток
Родители