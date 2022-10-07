MAXIMUM в регионы 🇷🇺
Программа бесплатных мероприятий для российских школ от MAXIMUM Education при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России
Надежный партнер образования
Органы власти
Научно-методическое обеспечение
образовательной деятельности
(приказ Минпросвещения России
от 30.03.2022 г. №96, пункт 365)
Национальные проекты
Реализация мероприятий
национальной программы
«Цифровая экономика
Российской Федерации»
Инновации
Участник проекта создания
и обеспечения функционирования
инновационного центра
«Сколково» с 2017 года
Документы
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности
- Приказ Минпросвещения России от 28 февраля 2022 №96
- Свидетельство о присвоении статуса участника проекта «Сколково»
- Приказ Минпросвещения России от 30 августа 2022 №788
- Письмо Минпросвещения России от 25 октября 2022 №ДГ-2442/06
- Диплом VI Всероссийского конкурса программ родительского просвещения