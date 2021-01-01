Программа
«ПРОпоступление»

Для учеников 9-11 классов

Выберешь специальность и университет
Узнаешь, как туда поступить и кем потом работать

Программа курса

Навыки самоопределения
(2,5 часа)

Обзор рынка труда
и критерии выбора
профессии
(2,5 часа)

Обзор профессий
и специальностей по
профильным предметам
(10 часов)

Soft skills:
тайм-менеджмент
и целеполагание
(2,5 часа)

Выбор вуза и стратегии
поступления
(2,5 часа)

Результаты курса

Знание системы

Я знаю, из чего выбираю, и делаю это осознанно

Понятная цель

Я знаю, где и на кого хочу учиться после школы

Мотивация

Я понимаю, зачем учиться сейчас и на какие предметы делать упор

Уверенность

Я не боюсь неизвестности и знаю, что меня ждет

Наставники программы

Знают психологию подростков

умеют находить с ними общий язык и вдохновляют двигаться к целям

Разбираются
в современных
тенденциях рынка,

знают систему образования
России и реальные перспективы
устроится

Арина Залогина

Вуз:МПГУ им. В.И. Ленина

Специальность:педагогическая психология

Михаил Истомин

Вуз:МГППУ

Специальность:клиническая психология

Алина Косова

Вуз:МПГУ им. В.И. Ленина

Специальность:педагогика

Мария Шеина

Вуз:РУДН

Специальность:основы психологического консультирования

Артём Мушта

Вуз:СПбГУ

Специальность:история

Марина Калинина

Вуз:МПГУ

Специальность:психология

Мария Фролова

Вуз:СПбГУ

Специальность:социология

Наталия Скворцова

Вуз:МГППУ

Специальность:консультативная психология

Наталья Смелова

Вуз:МГППУ

Специальность:анализ данных в психологии

Ксения Тонконогова

Вуз:МГУ

Специальность:философия

Полина Грязнова

Вуз:РГУ имени А. Н. Косыгина

Специальность:социальная психология

Алевтина Запевалова

Вуз:МГППУ

Специальность:консультативная психология

Стоимость программы

  • 8 онлайн-занятий
  • 2 личные консультации с наставником
  • Личный кабинет со всеми материалами курса

9 200 ₽ за программу