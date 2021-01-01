Знают психологию подростков
умеют находить с ними общий язык и вдохновляют двигаться к целям
Выберешь специальность и университет
Узнаешь, как туда поступить и кем потом работать
Навыки самоопределения
(2,5 часа)
Обзор рынка труда
и критерии выбора
профессии
(2,5 часа)
Обзор профессий
и специальностей по
профильным предметам
(10 часов)
Soft skills:
тайм-менеджмент
и целеполагание
(2,5 часа)
Выбор вуза и стратегии
поступления
(2,5 часа)
Я знаю, из чего выбираю, и делаю это осознанно
Я знаю, где и на кого хочу учиться после школы
Я понимаю, зачем учиться сейчас и на какие предметы делать упор
Я не боюсь неизвестности и знаю, что меня ждет
умеют находить с ними общий язык и вдохновляют двигаться к целям
знают систему образования
России и реальные перспективы
устроится
Вуз:МПГУ им. В.И. Ленина
Специальность:педагогическая психология
Вуз:МГППУ
Специальность:клиническая психология
Вуз:МПГУ им. В.И. Ленина
Специальность:педагогика
Вуз:РУДН
Специальность:основы психологического консультирования
Вуз:СПбГУ
Специальность:история
Вуз:МПГУ
Специальность:психология
Вуз:СПбГУ
Специальность:социология
Вуз:МГППУ
Специальность:консультативная психология
Вуз:МГППУ
Специальность:анализ данных в психологии
Вуз:МГУ
Специальность:философия
Вуз:РГУ имени А. Н. Косыгина
Специальность:социальная психология
Вуз:МГППУ
Специальность:консультативная психология
9 200 ₽ за программу