Что ты получишь на олимпиаде
Знакомство с IT-индустрией
Решишь задачи, максимально приближенные к отрасли, и поймёшь, как мыслят айтишники
Знания, которые пригодятся в карьере
Разберёшься, что нужно знать по математике и программированию, чтобы попасть в IT
Развитие гибких навыков
Прокачаешь креативность, логическое и аналитическое мышление — они помогут добиться успеха в любой профессии
Подарки
Победителей олимпиады ждёт главный приз — ХХ
Прими участие в олимпиаде
1️⃣ Заполни форму
2️⃣ Подпишись на телеграм-канал
3️⃣ Дождись напоминания о старте — мы напишем в телеграме и на почту
4️⃣ Получи письмо с доступом к заданиям 13 ноября в 10:00 мск
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Часто задаваемые вопросы
Олимпиада проходит онлайн?
У меня нет опыта участия в олимпиадах. Для этого нужны какие-то специальные знания?
Что я получу за участие в олимпиаде?
Где пройдёт олимпиада?
Какая техника требуется для участия?
Участие в олимпиаде поможет мне на экзаменах?