Что ты получишь на олимпиаде

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Знакомство с IT-индустрией

Решишь задачи, максимально приближенные к отрасли, и поймёшь, как мыслят айтишники
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Знания, которые пригодятся в карьере

Разберёшься, что нужно знать по математике  и программированию, чтобы попасть в IT
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Развитие гибких навыков

Прокачаешь креативность, логическое и аналитическое мышление — они помогут добиться успеха в любой профессии
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Подарки

Победителей олимпиады ждёт главный приз — ХХ

Прими участие в олимпиаде

1️⃣ Заполни форму 

2️⃣ Подпишись на телеграм-канал 

3️⃣ Дождись напоминания о старте — мы напишем в телеграме и на почту 

4️⃣ Получи письмо с доступом к заданиям 13 ноября в 10:00 мск


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Выберите город
Выберите класс

Согласен на получение маркетинговых рассылок

Нажимая на кнопку «Записаться», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных, а также принимаете условия Положения о проведении всероссийской олимпиады «Максимум профессий»

Часто задаваемые вопросы

  1. Олимпиада проходит онлайн?

  2. У меня нет опыта участия в олимпиадах. Для этого нужны какие-то специальные знания?

  3. Что я получу за участие в олимпиаде? 

  4. Где пройдёт олимпиада?

  5. Какая техника требуется для участия?

  6. Участие в олимпиаде поможет мне на экзаменах?