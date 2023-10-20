1️⃣ Заполни форму

2️⃣ Подпишись на телеграм-канал

3️⃣ Дождись напоминания о старте — мы напишем в телеграме и на почту

4️⃣ Получи письмо с доступом к заданиям 13 ноября в 10:00 мск





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