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Курс для учеников 8 класса
Подготовка к ВПР на отлично
Научим решать задания без ошибок и уверенно сдавать важные контрольные
2 999 ₽ за курс
С какими трудностями столкнется ученик перед Всероссийской проверочной работой?
Формат
ВПР – это комплексная проверка знаний по предмету, а не контрольная по одной теме
Оценка
Ученик переживает, потому что
проверять его работу будут сторонние преподаватели
Подготовка
На школьных уроках не делают фокус на разбор заданий ВПР
Какой результат получит ученик?
Закроет пробелы по основным темам ВПР
Максимально подготовится к формату заданий
Научится простым решениям сложных заданий
Избежит досадных ошибок, которые происходят из-за стресса
Курсы по подготовке к ВПР
- Онлайн4 неделиРусский язык
- 8 занятий в группе по 60 минут
- Занятия доступны в записи в личном кабинете
- Пробная ВПР
- Разбор ошибок от эксперта
2 999 ₽ за курс
- Онлайн4 неделиМатематика
- 8 занятий в группе по 60 минут
- Занятия доступны в записи в личном кабинете
- Пробная ВПР
- Разбор ошибок от эксперта
2 999 ₽ за курс
- Онлайн4 неделиФизика
- 8 занятий в группе по 60 минут
- Занятия доступны в записи в личном кабинете
- Пробная ВПР
- Разбор ошибок от эксперта
2 999 ₽ за курс
- Онлайн4 неделиОбществознание
- 8 занятий в группе по 60 минут
- Занятия доступны в записи в личном кабинете
- Пробная ВПР
- Разбор ошибок от эксперта
2 999 ₽ за курс
Узнайте, как получить курс подготовки к ВПР всего за 1 ₽
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