8 800 775 53 81
Москва

Для 8-10 классов

Подготовка к олимпиадам с нуля

Узнай, как поступить в вуз без экзаменов, и научись решать олимпиадные задания

Старт

6 ноября

Продолжительность

5 недель

Топовые преподаватели

победители и призеры олимпиад

Зачем участвовать в олимпиадах

Поступить в вуз мечты на бюджет

Победители могут поступить вне конкурса или получить 100 баллов по предмету

Узнать больше, чем на уроках

Нестандартные задачи помогут углубиться в выбранный предмет — полученные знания пригодятся в школе, на экзаменах и в вузе

Найти единомышленников

Ты встретишь ребят, которые стремятся к развитию и тоже хотят знать больше

Какие олимпиады помогут с поступлением?

С нами ты подготовишься к олимпиадам

из перечня Российского совета олимпиад школьников

Узнать подробнее

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На программе ты сможешь

Познакомиться с олимпиадами 

Узнаешь, какие соревнования бывают, как в них участвовать и что они дают

Написать пробную олимпиаду

Познакомишься с форматом и разберёшь результат вместе с преподавателем

Подготовиться с опытными преподавателями

Наши педагоги сами участвовали в олимпиадах и занимали призовые места, поэтому они знают, как побеждать

Получить индивидуальные рекомендации 

Тебя ждут онлайн-практикумы, где вы с преподавателем решите задания и обсудите участие в олимпиадах

Научиться решать олимпиадные задания

Ты разберёшь нестандартные задачи и поймёшь, как не допускать ошибки

Найти новых друзей 

Ты познакомишься с одногруппниками, с которыми  вы будете вдохновлять и поддерживать друг друга

До 25 человек
Старт - 6 ноября
Подготовка к перечневым олимпиадам  по английскому языку в мини-группе

Занятия с победителями и призёрами Всероссийской и перечневых олимпиад   


💻 Уроки, конспекты и домашка в личном кабинете.

📌 4 онлайн-практикума по 1,5 часа раз в неделю

📝 Написание пробной олимпиады с разбором результатов 

👩‍🏫 Одно индивидуальное занятие с преподавателем

✉️ Чат с группой и преподавателем в соцсетях

4 700 ₽ за курс

Изображение карточки
До 25 человек
Старт - 6 ноября
Подготовка к перечневым олимпиадам  по обществознанию в мини-группе

Занятия с победителями и призёрами Всероссийской и перечневых олимпиад   


💻 Уроки, конспекты и домашка в личном кабинете.

📌 4 онлайн-практикума по 1,5 часа раз в неделю

📝 Написание пробной олимпиады с разбором результатов 

👩‍🏫 Одно индивидуальное занятие с преподавателем

✉️ Чат с группой и преподавателем в соцсетях

4 700 ₽ за курс

Изображение карточки
До 25 человек
Старт - 6 ноября
Подготовка к перечневым олимпиадам  по русскому языку в мини-группе

Занятия с победителями и призёрами Всероссийской и перечневых олимпиад   


💻 Уроки, конспекты и домашка в личном кабинете.

📌 4 онлайн-практикума по 1,5 часа раз в неделю

📝 Написание пробной олимпиады с разбором результатов 

👩‍🏫 Одно индивидуальное занятие с преподавателем

✉️ Чат с группой и преподавателем в соцсетях

4 700 ₽ за курс

Изображение карточки

Почему MAXIMUM Education?

Наши преподаватели каждый месяц проходят тренинги по предмету и методическому преподаванию, только 3% кандидатов прошли строгий отбор на должность преподавателя курсов.


Ежедневно помогают ребенку закрыть пробелы в знаниях, разбирают ошибки и мотивируют на достижение поставленной цели.

305 000

учеников по всей России учатся

вместе с нами

97%

учеников рекомендуют

Maximum Education

250+

экспертов, разрабатывают материалы для курсов

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