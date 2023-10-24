Ряд перечневых олимпиад дают их победителя и призерам право поступать в вуз напрямую без экзаменов. Еще можно получить 100 баллов за ЕГЭ и дополнительные баллы за профильный экзамен.





Но сдать ЕГЭ все-таки придется: набрать минимум 75 баллов по профильному предмету, чтобы подтвердить результат олимпиады. Зато обязательные русский язык и математику достаточно сдать на минимальный порог.