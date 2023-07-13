<код будущего/>
Запускай крутые IT-проекты без необходимости зубрить код
Стань незаменимым гуру зерокодинга за 9 месяцев
Период набора
26 июля - 1 сентября
Период обучения
сентябрь 2023 - май 2024
Формат занятий
онлайн
Творчество без границ с зерокодингом
Дадим исчерпывающие базовые знания и инструменты для быстрого старта в профессии
Освоение веб-разработки
Знакомство с HTML и Java, создание базовой структуры страницы, практика в приложении Figma и изучение конструктора сайтов Tilda
Погружение в UI/UX дизайн
Разберёмся с психологией цвета, трендов, веб-интерфейсов и Зерокодинге в Adalo
Создание мобильных приложений и игр
Покорим Glide, визуальный зерокодинг в Flutterflow и многое другое. Расскажем, как создавать действительно крутые приложения
Создание чат-ботов
От самых простых, до невероятно продвинутых. Вы узнаете, как создавать чат-ботов, без которых не сможет обойтись ни один бизнес
Как проходит обучение на курсе
- 1 онлайн-занятие в неделю
- до 25 человек в группе
Материалы и уроки в записи доступны 24/7, не отстанете, даже если пропустите занятие
Все новые знания сразу будут применены на практике в учебных проектах
Уже после создания первых проектов можно начать карьеру в MAXIMUM Education
Вы получите эксклюзивные советы от программистов из ведущих IT-компаний
Напоминает вам об уроках и ДЗ, скидывает мотивационные сообщения и мемы
Ответит на все ваши вопросы и сделает обучение комфортным, интересным и эффективным