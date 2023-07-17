Поговорить о том, что такое программа и программирование. Познакомиться с основами JavaScript. Основные операции, понятие переменной. Изучить условный оператор, конструкцию switch. Изучить 2 вида циклов и научиться создавать массив, добавлять и удалять из него элементы. Научиться объявлять и вызывать функции. Узнать, чем отличаются локальные и глобальные переменные.