<код будущего/>
Создайте свой цифровой мир
Освойте основы создания веб-ресурсов за 4 шага
Период набора
26 июля - 1 сентября
Период обучения
сентябрь 2023 - май 2024
Формат занятий
онлайн или очно
Разработчик сайтов: задачи и компетенции
Ваши навыки после курса
Работать с конструкторами и Git
Дадим представление о взаимодействии с конструкторами, CMS и GitHub desktop
Создавать лендинги
Разберемся в общей структуре, работе со стилями, карточками и другими элементами
Верстать и макетировать
Изучим методы создания пользовательского интерфейса и макетов для сайтов
Программировать на JavaScript
Освоим язык, позволяющий добавлять интерактивность и функциональность на веб-страницы
Как проходит обучение на курсе
- 1 онлайн-занятие в неделю
- до 25 человек в группе
- очное и онлайн-занятия 1 раз в неделю
- до 15 учеников в группе
Материалы и уроки в записи доступны 24/7, не отстанете, даже если пропустите занятие
Все новые знания сразу будут применены на практике в учебных проектах
Уже после создания первых проектов можно начать карьеру в MAXIMUM Education
Вы получите эксклюзивные советы от программистов из ведущих IT-компаний
Напоминает вам об уроках и ДЗ, скидывает мотивационные сообщения и мемы
Ответит на все ваши вопросы и сделает обучение комфортным, интересным и эффективным