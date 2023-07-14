<код будущего/>
Сделайте информатику с Python своей стихией
Научитесь создавать код, который меняет мир
Период набора
26 июля - 1 сентября
Период обучения
сентябрь 2023 - май 2024
Формат занятий
онлайн
Золотой билет в мир IT вместе с Python
Почему стоит попробовать свои силы в IT?
Получайте сильные базовые знания
Вы познакомитесь с ключевыми понятиями, функциями и алгоритмами, чтобы ваше представление о языке поднялось на новый уровень
Научитесь находить успешные решения
Как находить правильные решения и концепции прежде чем начать разработку? Мы знаем и расскажем об этом вам
Прокачаете своё виденье информатики
Мы поможем разобраться с теорией игр, логическими операторами, познакомим с важными понятиями и объясним, как этим пользоваться
Создадите реальный проект
Проект, который вы реализуете в рамках курса, станет отличным дополнением к вашему резюме и займёт достойное место в портфолио
Как проходит обучение на курсе
- 1 онлайн-занятие в неделю
- до 25 человек в группе
Материалы и уроки в записи доступны 24/7, не отстанете, даже если пропустите занятие
Все новые знания сразу будут применены на практике в учебных проектах
Уже после создания первых проектов можно начать карьеру в MAXIMUM Education
Вы получите эксклюзивные советы от программистов из ведущих IT-компаний
Напоминает вам об уроках и ДЗ, скидывает мотивационные сообщения и мемы
Ответит на все ваши вопросы и сделает обучение комфортным, интересным и эффективным