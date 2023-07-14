<код будущего/>
Самый простой способ изучить информатику
Все, что вам нужно для обучения — это ПК
Период набора
26 июля - 1 сентября
Период обучения
сентябрь 2023 - май 2024
Формат занятий
онлайн
Создайте прочный фундамент для ваших знаний используя простой и понятный язык Python
Почему стоит попробовать свои силы в IT?
Важные базовые знания
Вы освоите функции, познакомитесь с понятием рекурсии, научитесь работать со списками и операторами
Углубите свои знания в языке
Научитесь анализировать программный код, напишите свои первые алгоритмы и разберётесь с полезными функциями среды
Прокачаете своё логическое мышление
Step-by-step вместе с преподавателем и невероятно продуманному плану вы придёте к полному пониманию предмета
Создадите реальный проект
На курсе вы создадите проект, которые станет отличным украшением вашего портфолио и серьёзной заявкой на мощный старт в IT-сфере
Как проходит обучение на курсе
- 1 онлайн-занятие в неделю
- до 25 человек в группе
Материалы и уроки в записи доступны 24/7, не отстанете, даже если пропустите занятие
Все новые знания сразу будут применены на практике в учебных проектах
Уже после создания первых проектов можно начать карьеру в MAXIMUM Education
Вы получите эксклюзивные советы от программистов из ведущих IT-компаний
Напоминает вам об уроках и ДЗ, скидывает мотивационные сообщения и мемы
Ответит на все ваши вопросы и сделает обучение комфортным, интересным и эффективным