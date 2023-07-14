Познакомиться с типом данных "словарь", понять отличия словаря и от спиков, зафиксировать понятия "ключ" и "значение". Научиться получать доступ к элементу словаря по ключу, научиться добавлять элементы в словарь, обновлять уже существующие элементы, удалять элементы из словаря. Узнать о полезных функциях и методах для работы со словарями.