<код будущего/>
Кибербезопасность для начинающих
Предотвращайте взломы и хакерские атаки
Период набора
26 июля - 1 сентября
Период обучения
сентябрь 2023 - май 2024
Формат занятий
онлайн или очно
Кибербезопасность — больше, чем просто программирование
Что вы будете знать после курса
Основы безопасности в интернете
Чтобы донести это другим, сначала важно понять самому: расскажем о ловушках, хитрых схемах и их разоблачении
Угрозы и способы им противостоять
Изучим скимминг, фишинг и другие виды кибернападений, овладеем инструментами борьбы с ними
Принципы шифрования
Вы сможете читать и создавать шифры для обеспечения конфиденциальности и целостности данных. Поймете принципы работы VPN и proxy
Оптимизация и распространение игр
Обучим JavaScript, HTML, SQL, работе с базами данных и не только. Эти знания м пригодятся для развития в других IT-сферах
Как проходит обучение на курсе
- 1 онлайн-занятие в неделю
- до 25 человек в группе
- очное и онлайн-занятия 1 раз в неделю
- до 15 учеников в группе
Материалы и уроки в записи доступны 24/7, не отстанете, даже если пропустите занятие
Все новые знания сразу будут применены на практике в учебных проектах
Уже после создания первых проектов можно начать карьеру в MAXIMUM Education
Вы получите эксклюзивные советы от программистов из ведущих IT-компаний
Напоминает вам об уроках и ДЗ, скидывает мотивационные сообщения и мемы
Ответит на все ваши вопросы и сделает обучение комфортным, интересным и эффективным