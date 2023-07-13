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Создавайте графические миры с 0
Научитесь создавать визуал, покоряющий миллионы
Период набор
26 июля - 1 сентября
Период обучения
сентябрь 2023 - май 2024
Формат занятий
онлайн или очно
Прибыльное творчество в цифровом пространстве
Дадим базовые знания и инструменты для овладения профессией
Основы композиции и цвета
Изучим общие для всех визуальных специалистов понятия, важные для грамотного создания проектов
Работа с вектором и растром
Освоим Adobe Illustrator, CorelDRAW и Figma, разберемся с Adobe Photoshop
Типографика
Приобщимся к искусству оформления печатного текста, подбору и созданию шрифтов
Адаптивность
Познакомимся с Bootstrap и научимся адаптировать дизайн под разные форматы и устройства
Как проходит обучение на курсе
- 1 онлайн-занятие в неделю
- до 25 человек в группе
- очное и онлайн-занятия 1 раз в неделю
- до 15 учеников в группе
Материалы и уроки в записи доступны 24/7, не отстанете, даже если пропустите занятие
Все новые знания сразу будут применены на практике в учебных проектах
Уже после создания первых проектов можно начать карьеру в MAXIMUM Education
Вы получите эксклюзивные советы от программистов из ведущих IT-компаний
Напоминает вам об уроках и ДЗ, скидывает мотивационные сообщения и мемы
Ответит на все ваши вопросы и сделает обучение комфортным, интересным и эффективным