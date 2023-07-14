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Москва

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Программирование для непрограммистов

с 0 до профессионала в IT за 9 месяцев

Период набора

26 июля - 1 сентября

Период обучения

сентябрь 2023 - май 2024

Формат занятий

онлайн

Создавайте свои виртуальные миры не думая над кодом

На курсе мы изучим основы работы с переменными и базовыми типами данных на базе простого и популярного языка Python.
Участник курса освоит искусство дизайна, UI/UX логику и психологию цвета.
Мы расскажем о главных современных трендах в структурах веб-интерфейсов.
На практике вы научитесь создавать чат-ботов в популярных мессенджерах, освоите Figma, Tilda и BotHelp. Благодаря курсу вы улучшите своё понимание основ IT и подготовитесь к дальнейшему динамичному развитию в этой области.

Воплотите свои идеи в реальность

Программирование

Знакомство с основами программирования и языка Python

Открытие мира дизайна

Узнаем об основах дизайна, психологии цвета, текущих трендах, структуре веб-интерфейсов и профессии UI/UX дизайнера

Введение в мир чат-ботов

Разберем принципы работы, построение, взаимодействие с пользователем и создадим собственного бота в Telegram

Зерокодинг

Научим разрабатывать IT-продукты быстро, без привлечения программиста и необходимости писать код своими руками

Как проходит обучение на курсе

Онлайн-формат
Занимайтесь из любой точки мира и делитесь идеями с одногруппниками в удобном чате
  • 1 онлайн-занятие в неделю
  • до 25 человек в группе
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База знаний

Материалы и уроки в записи доступны 24/7, не отстанете, даже если пропустите занятие

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Теория и практика

Все новые знания сразу будут применены на практике в учебных проектах

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Стажировка

Уже после создания первых проектов можно начать карьеру в MAXIMUM Education

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Мастер-классы

Вы получите эксклюзивные советы от программистов из ведущих IT-компаний

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Телеграм бот

Напоминает вам об уроках и ДЗ, скидывает мотивационные сообщения и мемы

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Поддержка куратора

Ответит на все ваши вопросы и сделает обучение комфортным, интересным и эффективным

Плюшек много не бывает

Мы сделали все, чтобы процесс обучения был динамичным и увлекательным
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Содержание курса

«Почему бесплатно?», «Какие перспективы?» и другие вопросы

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