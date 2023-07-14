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Программирование для непрограммистов
с 0 до профессионала в IT за 9 месяцев
Период набора
26 июля - 1 сентября
Период обучения
сентябрь 2023 - май 2024
Формат занятий
онлайн
Создавайте свои виртуальные миры не думая над кодом
Воплотите свои идеи в реальность
Программирование
Знакомство с основами программирования и языка Python
Открытие мира дизайна
Узнаем об основах дизайна, психологии цвета, текущих трендах, структуре веб-интерфейсов и профессии UI/UX дизайнера
Введение в мир чат-ботов
Разберем принципы работы, построение, взаимодействие с пользователем и создадим собственного бота в Telegram
Зерокодинг
Научим разрабатывать IT-продукты быстро, без привлечения программиста и необходимости писать код своими руками
Как проходит обучение на курсе
- 1 онлайн-занятие в неделю
- до 25 человек в группе
Материалы и уроки в записи доступны 24/7, не отстанете, даже если пропустите занятие
Все новые знания сразу будут применены на практике в учебных проектах
Уже после создания первых проектов можно начать карьеру в MAXIMUM Education
Вы получите эксклюзивные советы от программистов из ведущих IT-компаний
Напоминает вам об уроках и ДЗ, скидывает мотивационные сообщения и мемы
Ответит на все ваши вопросы и сделает обучение комфортным, интересным и эффективным