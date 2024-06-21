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Более 2 000 000 школьников сделали первый шаг к профессии с MAXIMUM Education. Начните и вы!

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Оставьте заявку на курс


С вами свяжется специалист, чтобы помочь подобрать расписание и рассказать больше о формате курса

Как еще с нами можно связаться
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Программа курса

Отзывы о курсе

  • yandex logo
    MAXIMUM Education
    4.9
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    MAXIMUM Education
    4.8
    student
  • avatar
    Миша
    7 марта 2023
    Мне все очень понравилось! Самое главное, я научился аргументировать свою позицию и свой выбор, не только перед родителями и друзьями, но и перед самим собой. Мама рада, что я все-таки отказался от медиа-класса и останусь в техническом направлении. Теперь я усерднее взялся за физику и информатику и получаю хорошие оценки, потому, что знаю зачем мне это нужно.
    avatar
    Аня
    15 февраля 2023
    Я осталась довольная программой. Очень рада, что есть профессия, хоть и неожиданная:) Понравился понятный и подробный план действий и интересное интервью с экспертами. Мой папа тоже очень рад за меня, видит, что у меня горят глаза и есть мотивация прийти к своей цели.
  • avatar
    Ксюша
    12 марта 2023
    Мы с мамой остались довольны! Особенно нам пригодилась карта вузов, которая была очень подробной. Я смогла ее использовать, чтобы найти нужные учебные заведения. Мне лично понравился тест и атлас новых профессий. Рассматривала дизайн, но в итоге решила выбрать IT-аналитику, программирование или проектный менеджмент.
    avatar
    Никита
    12 апреля 2023
    Было, конечно, непросто, но по итогу удалось разобраться с самим собой, понять, что мне действительно интересно. Буду дальше проверять направления, изначально казалось, что не дойду до конца.
  • avatar
    Настя
    26 апреля 2023
    Я очень рада, что теперь меня больше не бросает из стороны в сторону, особенно помогли интервью, матрица профессий и карты профессий. Отец погружался в программу не сильно, но тоже рад, что есть осознанный выбор и стратегия дальнейших действий. Вопросов не осталось, а впереди долгий и интересный путь:)

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Оставьте заявку на курс


С вами свяжется специалист, чтобы помочь подобрать расписание и рассказать больше о формате курса

Как еще с нами можно связаться
Какой класс заканчивает ученик

Оставляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных﻿

Согласен на получение маркетинговых рассылок

Как еще с нами можно связаться