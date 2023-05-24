- 11-10 класс
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Программа курса
Отзывы о курсе
- Миша7 марта 2023Мне все очень понравилось! Самое главное, я научился аргументировать свою позицию и свой выбор, не только перед родителями и друзьями, но и перед самим собой. Мама рада, что я все-таки отказался от медиа-класса и останусь в техническом направлении. Теперь я усерднее взялся за физику и информатику и получаю хорошие оценки, потому, что знаю зачем мне это нужно.Аня15 февраля 2023Я осталась довольная программой. Очень рада, что есть профессия, хоть и неожиданная:) Понравился понятный и подробный план действий и интересное интервью с экспертами. Мой папа тоже очень рад за меня, видит, что у меня горят глаза и есть мотивация прийти к своей цели.
- Ксюша12 марта 2023Мы с мамой остались довольны! Особенно нам пригодилась карта вузов, которая была очень подробной. Я смогла ее использовать, чтобы найти нужные учебные заведения. Мне лично понравился тест и атлас новых профессий. Рассматривала дизайн, но в итоге решила выбрать IT-аналитику, программирование или проектный менеджмент.Никита12 апреля 2023Было, конечно, непросто, но по итогу удалось разобраться с самим собой, понять, что мне действительно интересно. Буду дальше проверять направления, изначально казалось, что не дойду до конца.
- Настя26 апреля 2023Я очень рада, что теперь меня больше не бросает из стороны в сторону, особенно помогли интервью, матрица профессий и карты профессий. Отец погружался в программу не сильно, но тоже рад, что есть осознанный выбор и стратегия дальнейших действий. Вопросов не осталось, а впереди долгий и интересный путь:)