Всероссийский пробный ЕГЭ
Узнай свой уровень готовности к ЕГЭ на консультации с экспертом.
6 причин пройти пробный экзамен
Что будет на пробном экзамен
более 1250 специалистов
Ученик получит доступ к личному модулю. Далее он выполнит задания по выбранному предмету с учетом изменений ФИПИ. На выполнение работы отводится 3 ч 55 мин.
более 1250 специалистов
После написания, работа будет проверена преподавателями. Ученик сможет увидить итоговый балл, а также посмотреть правильные варианты решения каждого задания.
более 1250 специалистов
По окончании работы, ученик видит свой результат. После чего есть возможность посмотреть видеоразбор от эксперта. Он расскажет о самых частых ошибках и способах решения отдельных заданий.
более 1250 специалистов
На индивидуальной консультации ученик может задать вопросы преподавателю и обсудить свои ошибки. Эксперт даст обратную связь и скорректирует план подготовки к ЕГЭ, чтобы школьник смог сфокусироваться на западающих темах.