Всероссийский пробный ЕГЭ

Выбери предметы и напиши полноценный пробный вариант с изменениями 2023.
Узнай свой уровень готовности к ЕГЭ на консультации с экспертом.
Курсы на 2023 год

6 причин пройти пробный экзамен

idea
Понять формат и структуру ЕГЭ
idea
Решить задания с актуальным изменениями ФИПИ
idea
Научиться распределять свое время при решении заданий
idea
Подготовиться к сдаче экзамена психологически
idea
Научиться обходить ловушки ЕГЭ
idea
Разобрать результат с экспертом и получить рекомендации

Что будет на пробном экзамен

    Что будет на пробном экзамен
    Все задания из 1 и 2 части ЕГЭ
    Проверка заданий и верные решения
    Видеоразбор
    Личная беседа с преподавателем
    За результат ученика отвечают
    более 1250 специалистов
    Все задания из 1 и 2 части ЕГЭ

    Ученик получит доступ к личному модулю. Далее он выполнит задания по выбранному предмету с учетом изменений ФИПИ. На выполнение работы отводится 3 ч 55 мин.

    За результат ученика отвечают
    более 1250 специалистов
    Проверка заданий и верные решения

    После написания, работа будет проверена преподавателями. Ученик сможет увидить итоговый балл, а также посмотреть правильные варианты решения каждого задания.

    За результат ученика отвечают
    более 1250 специалистов
    Видеоразбор

    По окончании работы, ученик видит свой результат. После чего есть возможность посмотреть видеоразбор от эксперта. Он расскажет о самых частых ошибках и способах решения отдельных заданий.

    За результат ученика отвечают
    более 1250 специалистов
    Личная беседа с преподавателем

    На индивидуальной консультации ученик может задать вопросы преподавателю и обсудить свои ошибки. Эксперт даст обратную связь и скорректирует план подготовки к ЕГЭ, чтобы школьник смог сфокусироваться на западающих темах.