Версия от "06" марта 2020 года

Настоящая политика конфиденциальности (далее — «Политика») действует в отношении всей информации, включая персональные данные субъектов (далее – «Вы», «Вас», «Вам», «пользователь») в понимании применимого законодательства (далее — «Персональная информация»), которую общество с ограниченной ответственностью «Юмакс» (далее — «Maximum», «мы», «наш» или «нас») может получить о Вас в процессе использования Вами Продуктов Maximum. Maximum может также получать Персональную информацию от своих партнеров (далее — «Партнеры»), сайты, программы, продукты или сервисы которых Вы используете (например, от рекламодателей Maximum). В таких случаях передача Персональной информации возможна только в соответствии с применимым законодательством, и осуществляется на основании специальных договоров между Maximum и каждым из Партнеров.

В данной Политике отражены следующие важные моменты:

Кто обрабатывает Вашу Персональную информацию Для обеспечения использования Вами Продуктов Maximum (в том числе Приложение «Maximum ЕГЭ» (далее – «Приложение») и другие приложения; веб-сайты (далее каждый – «Сайт») maximumtest.ru, maximumeducation.com) Ваша Персональная информация собирается и используется обществом с ограниченной ответственностью «Юмакс» (ОГРН 1137746119830, ИНН 7730681080, КПП 773101001, место нахождения: 121205, г. Москва, Сколково Инновационного центра тер. Большой б-р 42, с. 1, этаж 1, пом.334 РМ№41), которое является оператором персональных данных по смыслу применимого законодательства Российской Федерации о персональных данных. Периодически мы можем вносить изменения в данную Политику. Все изменения будут размещаться на нашем Сайте. В любой момент Вы можете ознакомиться с действующей версией Политики конфиденциальности по ссылке: https://maximumtest.ru/privacy-policy-ege. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено принимаемыми условиями. Продолжая пользоваться Продуктами Maximum после внесения таких изменений, Вы подтверждаете своё согласие с новой версией Политики.

Для каких целей разработана данная Политика Обеспечение конфиденциальности Вашей Персональной информации является безусловным приоритетом для Maximum, поэтому при использовании Вами наших Продуктов мы защищаем и обрабатываем Вашу Персональную информацию в строгом соответствии с применимым законодательством. В связи с этим настоящая Политика разработана с целью информирования Вас о следующих моментах: зачем и как Maximum обрабатывает Вашу Персональную информацию, когда Вы используете наши Продукты;

каким образом вы можете связаться с нами для ответа на Ваши вопросы по поводу Персональной информации;

каковы Ваши права в рамках осуществляемой нами обработки Персональной информации;

какова роль и обязанности Maximum как оператора персональных данных.

Какую Персональную информацию мы собираем Maximum может собирать следующие категории Персональной информации о Вас во время использования Вами наших Продуктов: фамилия, имя, отчество;

номер мобильного телефона;

адрес электронной почты;

агрегированные (электронные) данные (HTTP-заголовки, IP-адрес, файлы cookie, веб-маяки/пиксельные теги, данные об идентификаторе браузера/устройства, информация об аппаратном и программном обеспечении, дата и время осуществления доступа к нашим Продуктам). Для наиболее полного понимания под сбором агрегированных (электронных) данных, понимается использование статистических или демографических данных для любых целей. Агрегированные данные могут быть получены из Вашей Персональной информации, но юридически не классифицируются как персональные данные, потому что прямо или косвенно не раскрывают Вашу личность. Например, мы можем агрегировать данные использования, чтобы рассчитать процент пользователей, получающих доступ к определенной функции Приложения. Осуществляется логирование ошибок, что подразумевает сбор информации о времени использования Приложения. Однако, в случае объединения или связи агрегированных данных с Вашей Персональной информацией, приобретающими таким образом способность прямо или косвенно идентифицировать Вас, комбинированные данные будут обрабатываться как персональные данные и будут использоваться в соответствии с данной Политикой конфиденциальности. Мы не осуществляем обработку специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Maximum осуществляет обработку обезличенных данных с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и/или Google Analytics и/или других).

Как и для чего мы используем Вашу Персональную информацию С Вашего согласия мы осуществляем следующие действия с полученной нами Персональной информацией: сбор;

запись;

систематизацию;

накопление;

хранение;

уточнение (обновление, изменение);

извлечение;

использование;

передачу (распространение, предоставление, доступ);

обезличивание;

блокирование;

удаление;

уничтожение. Мы используем Вашу Персональную информацию, чтобы лучше понимать, как Вы взаимодействуете с нашими Продуктами. Это делается для повышения качества наших Продуктов в целях совершенствования, персонализации и их улучшения в интересах всех пользователей. Обработка Ваших персональных данных осуществляется также для того, чтобы Вы могли пользоваться полным функционалом наших Продуктов. Maximum всегда обрабатывает Вашу Персональную информацию в определенных целях и только ту Персональную информацию, которая имеет отношение к достижению таких целей. В частности, мы обрабатываем Вашу Персональную информацию для следующих целей: предоставление Вам доступа к нашим Продуктам;

осуществление связи с Вами для направления Вам уведомлений, запросов и информации, относящейся к работе Продуктов, выполнения соглашений с Вами и обработки Ваших запросов и заявок;

повышение удобства использования Продуктов;

создание новых Продуктов Maximum;

защита Ваших прав и прав Maximum;

сбор, обработка и представление статистических данных и других исследований.

Как обрабатываются Ваши персональные данные Обработка персональных данных осуществляется с Вашего согласия на обработку персональных данных, а также без такового в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Ваше согласие не требуется, если: обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных;

персональные данные являются общедоступными;

персональные данные обрабатываются по требованию полномочных государственных органов в случаях, предусмотренных федеральным законом.

Как мы защищаем Ваши персональные данные Мы принимаем все необходимые меры для защиты Ваших персональных данных с использованием разумных и принятых отраслевых гарантий безопасности, а также определяем актуальные угрозы безопасности ваших персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных для предотвращения потери и хищения данных и несанкционированного доступа к таким данным, их раскрытия, копирования, ненадлежащего использования или изменения. Ваши персональные данные защищены паролем и, помимо случаев, предусмотренных в данной Политике, могут быть просмотрены только Вами и нами. Тем самым, Вы обязуетесь хранить пароль в тайне, не сообщать его и не допускать его раскрытия третьим сторонам. При указании Вами платежных реквизитов в наших Продуктах, мы не получаем и не храним такую платежную информацию, поскольку она передается, хранится и используется платежными системами в целях осуществления покупки. В Maximum приняты локальные акты по вопросам безопасности персональных данных. Наши работники, имеющие доступ к персональным данным, ознакомлены с настоящей Политикой и локальными актами по вопросам безопасности персональных данных.

Ваши права Вы вправе: Запросить доступ к Вашей Персональной информации. Это позволит Вам получить копию имеющихся у нас Ваших персональных данных и удостовериться в их законной обработке.

к Вашей Персональной информации. Это позволит Вам получить копию имеющихся у нас Ваших персональных данных и удостовериться в их законной обработке. Запросить корректировку хранимых нами Ваших персональных данных. Это позволяет Вам исправить любые неполные или неточные данные. Обратите внимание, что Maximum может потребовать проверки корректности предоставляемых обновленных персональных данных.

хранимых нами Ваших персональных данных. Это позволяет Вам исправить любые неполные или неточные данные. Обратите внимание, что Maximum может потребовать проверки корректности предоставляемых обновленных персональных данных. Запросить удаление своих персональных данных из базы данных Maximum. Если Вы отзовёте своё согласие, использование Вами наших Продуктов может стать невозможным. Вы также имеете право запросить нас удалить Вашу Персональную информацию, воспользовавшись своим правом на отказ от обработки данных, или в случаях, когда удаление персональных данных обусловлено необходимостью соблюдения местного законодательства.

своих персональных данных из базы данных Maximum. Если Вы отзовёте своё согласие, использование Вами наших Продуктов может стать невозможным. Вы также имеете право запросить нас удалить Вашу Персональную информацию, воспользовавшись своим правом на отказ от обработки данных, или в случаях, когда удаление персональных данных обусловлено необходимостью соблюдения местного законодательства. Запросить ограничение обработки персональных данных. Это позволяет попросить Maximum приостановить обработку Ваших персональных данных в следующих случаях: (а) для установления точности данных; (b) если Вам необходимо, чтобы Maximum хранил Ваши персональные данные, даже если они больше нам не требуются, потому что Вам это необходимо для установления, проведения или защиты своих прав в судебных исках.

персональных данных. Это позволяет попросить Maximum приостановить обработку Ваших персональных данных в следующих случаях: (а) для установления точности данных; (b) если Вам необходимо, чтобы Maximum хранил Ваши персональные данные, даже если они больше нам не требуются, потому что Вам это необходимо для установления, проведения или защиты своих прав в судебных исках. Запросить передачу персональных данных Вам лично или третьему лицу. Maximum предоставит Вам или третьему лицу запрашиваемые персональные данные в структурированном, обычном машиночитаемом формате. Обратите внимание, что это право применяется только к автоматизированной информации, на использование которой Вы изначально предоставили согласие.

персональных данных Вам лично или третьему лицу. Maximum предоставит Вам или третьему лицу запрашиваемые персональные данные в структурированном, обычном машиночитаемом формате. Обратите внимание, что это право применяется только к автоматизированной информации, на использование которой Вы изначально предоставили согласие. Отозвать согласие на обработку данных, согласие на обработку которых было предоставлено Вами ранее, в любое время. Однако это не повлияет на законность любой обработки, выполненной до того, как будет отозвано согласие.

на обработку данных, согласие на обработку которых было предоставлено Вами ранее, в любое время. Однако это не повлияет на законность любой обработки, выполненной до того, как будет отозвано согласие. Осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». Вы можете направить письменное обращение в ООО «Юмакс» по адресу электронной почты info@maximumtest.ru, через форму обратной связи на сайте maximumtest.ru (и / или maximumeducation.com) или направив почтовым уведомлением по адресу 121205, г. Москва, территория СКОЛКОВО инновационного центра, Бульвар Большой, дом 42, строение 1, этаж 1, пом. 334, РМ №41. Кроме этого, Вы всегда можете ознакомиться с информацией, которая о Вас хранится, указанным выше способом.