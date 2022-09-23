Итоговое сочинение 2022
Поможем подготовиться к итоговому сочинению. Максимум пользы за короткий срок.
Какой результат вы получите?
Научитесь грамотно подбирать аргументы
Поймете, как правильно выстроить логику рассуждения
Разберете основные грамматические и речевые ошибки
Напишете 2 сочинения с разбором от преподавателя
Обеспечите себе допуск к сдаче ЕГЭ
Заработаете дополнительные баллы для поступления в вуз
Программа курса
- Введение в итоговое сочинение
- Аргументация по темам
- Разбор произведений
- Орфография и пунктуация в сочинении
- Грамматические и речевые ошибки
- 2 пробных сочинения с разбором
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Сдали ЕГЭ на 90+
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Находят общий язык с учеником, не ругают за ошибки, отвечают на вопросы