Итоговое сочинение 2022

Поможем подготовиться к итоговому сочинению. Максимум пользы за короткий срок.

Курсы на 2023 год

Какой результат вы получите?

Научитесь грамотно подбирать аргументы
Поймете, как правильно выстроить логику рассуждения
Разберете основные грамматические и речевые ошибки
Напишете 2 сочинения с разбором от преподавателя
Обеспечите себе допуск к сдаче ЕГЭ
Заработаете дополнительные баллы для поступления в вуз

Программа курса

  1. Введение в итоговое сочинение
  2. Аргументация по темам
  3. Разбор произведений
  4. Орфография и пунктуация в сочинении
  5. Грамматические и речевые ошибки
  6. 2 пробных сочинения с разбором
Преподаватели с высокой экспертизой
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Сдали ЕГЭ на 90+

Сами сдали ЕГЭ на 90+ баллов и знают, как успешно написать итоговое сочинение

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