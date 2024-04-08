- 11-10 класс
- 9-8 класс
Для 8-11 классов
Бесплатная олимпиада по программированию и математике «Путь в IT»
Прокачай знания и сделай первый шаг к успешной карьере в IT!
Регистрация на олимпиаду откроется в октябре 2024 года
Что ты получишь на олимпиаде
Знакомство с IT-индустрией
Решишь задачи, максимально приближенные к отрасли, и поймёшь, как мыслят айтишники
Знания, которые пригодятся в карьере
Разберёшься, что нужно знать по математике и программированию, чтобы попасть в IT
Развитие гибких навыков
Прокачаешь креативность, логическое и аналитическое мышление — они помогут добиться успеха в любой профессии
Подарки
Все участники олимпиады получат сертификаты, а победители – именные дипломы
Часто задаваемые вопросы