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Москва

Для 8-11 классов

Бесплатная олимпиада по программированию и математике «Путь в IT»

Прокачай знания и сделай первый шаг к успешной карьере в IT!

Регистрация на олимпиаду откроется в октябре 2024 года

Что ты получишь на олимпиаде

Знакомство с IT-индустрией

Решишь задачи, максимально приближенные к отрасли, и поймёшь, как мыслят айтишники

Знания, которые пригодятся в карьере

Разберёшься, что нужно знать по математике  и программированию, чтобы попасть в IT

Развитие гибких навыков

Прокачаешь креативность, логическое и аналитическое мышление — они помогут добиться успеха в любой профессии

Подарки

Все участники олимпиады получат сертификаты, а победители – именные дипломы

Часто задаваемые вопросы