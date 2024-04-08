Специальная подготовка не нужна: мы постарались построить задания на школьном курсе по математике. Для некоторых задач потребуются более глубокие знания, например о базовых алгоритмах. Для решения заданий на программирование можно использовать любой язык программирования, которым ты владеешь — главное решить задачу. Не стоит переживать: мы уверены, что ты со всем справишься!