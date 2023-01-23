Пробный ЕГЭ с разбором
Разберите вопросы и ошибки на личной встрече с экспертом ЕГЭ
6 причин пройти пробный экзамен
Что будет на пробном экзамене
более 1250 специалистов
Ученик получит доступ к личному кабинету.
- в модуле активны курсы по всем выбранным предметам
- ученик выполнит задания с учетом изменений ФИПИ 2023
- на выполнение работы отводится 3ч 55мин.
более 1250 специалистов
После написания, работа будет проверена преподавателями. Ученик сможет увидеть итоговый балл, а также посмотреть правильные варианты решения каждого задания.
более 1250 специалистов
По окончании работы, ученик видит свой результат. После чего есть возможность посмотреть видеоразбор от эксперта. Он расскажет о самых частых ошибках и способах решения отдельных заданий.
более 1250 специалистов
На индивидуальной консультации ученик может задать вопросы преподавателю и обсудить свои ошибки. Эксперт даст обратную связь и скорректирует план подготовки к ЕГЭ, чтобы школьник смог сфокусироваться на западающих темах.
более 1250 специалистов
В личном кабинете каждому ученику будет доступен полезный материал о вузах: написав пробник, ученик поймет свой реальный балл и сравнит его с тем, что требуется в выбранный вуз. Также вы сможете задать интересующие вас вопросы представителям приемной комиссии.