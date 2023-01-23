Пробный ЕГЭ с разбором

Напишите полноценный пробный вариант экзамена с изменениями 2023 по выбранным предметам.
Разберите вопросы и ошибки на личной встрече с экспертом ЕГЭ
Курсы на 2023 год

6 причин пройти пробный экзамен

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Понять формат и структуру ЕГЭ
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Решить задания с актуальным изменениями ФИПИ
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Научиться распределять свое время при решении заданий
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Подготовиться к сдаче экзамена психологически
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Построить стратегию поступления в выбранный вуз
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Разобрать результат с экспертом и получить рекомендации

Что будет на пробном экзамене

    Что будет на пробном экзамене
    Все задания из 1 и 2 части ЕГЭ
    Проверка заданий и верные решения
    Видеоразбор
    Личная беседа с преподавателем
    Стратегия поступления в вуз
    За результат ученика отвечают
    более 1250 специалистов
    Все задания из 1 и 2 части ЕГЭ

    Ученик получит доступ к личному кабинету.

    • в модуле активны курсы по всем выбранным предметам
    • ученик выполнит задания с учетом изменений ФИПИ 2023
    • на выполнение работы отводится 3ч 55мин.
    За результат ученика отвечают
    более 1250 специалистов
    Проверка заданий и верные решения

    После написания, работа будет проверена преподавателями. Ученик сможет увидеть итоговый балл, а также посмотреть правильные варианты решения каждого задания.

    За результат ученика отвечают
    более 1250 специалистов
    Видеоразбор

    По окончании работы, ученик видит свой результат. После чего есть возможность посмотреть видеоразбор от эксперта. Он расскажет о самых частых ошибках и способах решения отдельных заданий.

    За результат ученика отвечают
    более 1250 специалистов
    Личная беседа с преподавателем

    На индивидуальной консультации ученик может задать вопросы преподавателю и обсудить свои ошибки. Эксперт даст обратную связь и скорректирует план подготовки к ЕГЭ, чтобы школьник смог сфокусироваться на западающих темах.

    За результат ученика отвечают
    более 1250 специалистов
    Стратегия поступления в вуз

    В личном кабинете каждому ученику будет доступен полезный материал о вузах: написав пробник, ученик поймет свой реальный балл и сравнит его с тем, что требуется в выбранный вуз. Также вы сможете задать интересующие вас вопросы представителям приемной комиссии.

    Почему MAXIMUM Education

    Мы подробно изучаем изменения ЕГЭ, анализируем все варианты демоверсий от ФИПИ. Наши преподаватели ежегодно проходят тестирование и сами сдают ЕГЭ на 90+ баллов. Программы обучения MAXIMUM Education направлены не только на получение знаний, но и на психологическую подготовку к экзаменам.
    10 000 Выпускников сдали ЕГЭ на 80+ баллов
    На 10% выше Баллы наших учеников, чем в среднем по стране
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    Остались вопросы по выбору пробных ЕГЭ?
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