- 11-10 класс
- 9-8 класс
Готовьтесь к ЕГЭ и ОГЭ-2024 с юридической гарантией результата
Занимайтесь с нами и сдайте экзамен на высокий балл, или мы вернем деньги за обучение на курсе
от 5 900 ₽ в месяц
Готовьтесь к ЕГЭ-2024 по актуальным материалам
Мы изучили все изменения, ловушки и тонкости формата ЕГЭ, чтобы ученики получили максимум баллов на ЕГЭ. А ещё преподаватель поддерживает и мотивирует учеников, показывает прогресс и разбирает ошибки, чтобы вы точно поступили на бюджет.
305 000
учеников прошли курсы
91%
рекомендуют нас
360
экспертов создают и ежегодно обновляют курсы
Выбирайте подготовку с MAXIMUM Education, чтобы достигать высоких результатов!
- Татьяна Викторовна11 августа 2022Были с сыном на консультации по профориентации. Остались очень довольны. Все четко, профессионально и по делу! Получили массу полезной информации для подготовки к ЕГЭ. Обязательно вернемся в начале учебного года!Никутьев Матвей28 мая 2022Удобная платформа для тщательной подготовки к экзаменам, все удобные виды предоставляемой информации, такие как: очные занятия с преподавателями, обширная и приятная глазу теория, практическая часть предоставлена к каждому уроку, также предоставлены видео к каждой теме, где преподаватели объясняют все на доступном языке.
- Елена Геннадьевна19 апреля 2022Ребёнок проходил экспресс-подготовку (3.5 мес.) в этом центре по математике и русскому языку и, как сказал мой сын, "как много нового я узнал о русском языке!" Надо сказать, что русский язык у него был "Ахиллесовой пятой" все 11 лет))), и во многом благодаря преподавателю центра он сдал ЕГЭ на ..87!!!!(Мы надеялись хотя-бы на 78- 80, а тут 87!) Математику сдал на 80, честно говоря, учитывая, что математика его любимый предмет, ожидала большего))), но что есть, то есть...В любом случае спасибо огромное педагогам центра за помощь в подготовке наших детей! Вы делаете большое дело, и мы это ценим! Успехов! С уважением, Елена!
- Елена Черныш17 января 2023Ходила с внучкой на лекцию (или мастер-класс) по подготовке к ОГЭ. Узнала для себя много нового, изменила свое отношение к тому, продолжать ли обучение в 10-11 классе или идти в колледж. Внучка тоже заинтересовалась. Надеюсь, мы вольемся в их процесс подготовки к ОГЭ. Сотрудники организации - молодые люди, весьма своеобразно мыслящие. Произвели на меня положительное впечатление.
- Ксюша Р.13 апреля 2022Занимаюсь онлайн, так как нет возможности ходить на очные занятия. Занимаюсь с конца сентября в мини-группах с Данилой Сафроновым по обществознанию и Дашей Павличенко по истории - прекрасные преподаватели, которые доносят информацию интересно и, самое главное, понятно. Как человек, который не знал историю от слова "совсем" - симуляцию в январе я написала на 88 баллов и считаю, что это достойный результат. Спасибо большое за таких прекрасных преподавателей!