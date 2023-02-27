Учебный процесс

Как написать диагностику
Курсы на 2023 год

Диагностику ученики пишут после посещения первого занятия на курсе в группе или перед первым занятием в индивидуальном формате. Она нужна, чтобы оценить начальный уровень знаний ученика. Преподаватель расскажет, как написать диагностику и в течение какого времени нужно сдать работу. 


После того как ученик напишет и сдаст диагностику, преподаватель её проверит и отправит результаты, которые будут доступны в личном кабинете ученика. 

 

 

При возникновении вопросов вы всегда можете обратиться в службу поддержки. 


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