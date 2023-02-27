Диагностику ученики пишут после посещения первого занятия на курсе в группе или перед первым занятием в индивидуальном формате. Она нужна, чтобы оценить начальный уровень знаний ученика. Преподаватель расскажет, как написать диагностику и в течение какого времени нужно сдать работу.





После того как ученик напишет и сдаст диагностику, преподаватель её проверит и отправит результаты, которые будут доступны в личном кабинете ученика.

При возникновении вопросов вы всегда можете обратиться в службу поддержки.



