Учебный процесс

Почему курс заблокирован
Курсы на 2023 год

Курс в онлайн-модуле может быть заблокирован по причине задолженности (если платеж не был внесен согласно графику оплаты). 



Для восстановления доступа к курсу необходимо внести ежемесячный платеж. После того как платеж будет внесен, доступ к курсу будет восстановлен. 


Также вы можете нажать на кнопку “Обратиться в сервис”. В этом случае нам на почту будет отправлено письмо, после получения которого мы обязательно свяжемся с вами в течение суток. 



При возникновении вопросов вы всегда можете обратиться в службу клиентской поддержки. 

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