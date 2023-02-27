Курс в онлайн-модуле может быть заблокирован по причине задолженности (если платеж не был внесен согласно графику оплаты).









Для восстановления доступа к курсу необходимо внести ежемесячный платеж. После того как платеж будет внесен, доступ к курсу будет восстановлен.





Также вы можете нажать на кнопку “Обратиться в сервис”. В этом случае нам на почту будет отправлено письмо, после получения которого мы обязательно свяжемся с вами в течение суток.









При возникновении вопросов вы всегда можете обратиться в службу клиентской поддержки.