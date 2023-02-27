При решении задания с последующей проверкой преподавателем или при решении точки контроля после отправки ответа ученик не сможет сразу открыть задание повторно и заново решить его или дополнить ответ, так как оно автоматически направляется на проверку преподавателю.





Но если это тестовое домашнее задание, не требующее проверки преподавателя (в таком задании система сама показывает ответ), то у ученика есть возможность попробовать выполнить задание еще раз.

На решение задания в онлайн-модуле у ученика есть 3 попытки. Для повторного ответа нужно использовать кнопку "Попробуй еще раз".









После использования всех попыток задание автоматически засчитается неверным, номер задания сверху загорится красным цветом, а внизу будет примечание “Не осталось попыток”.









При необходимости вспомнить практические задания, по которым ранее были ошибки, можно воспользоваться разделом “Отработка ошибок” из списка дел.









В этом разделе не будет ограничений в попытках. Ученик сможет решать задания до тех пор, пока не получит верный ответ.









Как только задание будет выполнено верно, строка с заданиями подсветится зеленым цветом (при условии, что в этой строке все задания выполнены верно).









В случае возникновения вопросов необходимо обратиться в службу клиентской поддержки.