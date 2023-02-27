В течение учебного года мы проводим собрание для родителей наших учеников.
На собрании мы:
- Делимся секретами о том, как поддержать мотивацию ребёнка во время подготовки к экзамену;
- Рассказываем о важном этапе на курсах ЕГЭ и ОГЭ, который предстоит нашим ученикам – симуляции середины курса;
- Разбираем, какими инструментами может воспользоваться подросток накануне экзамена и в день экзамена, чтобы снизить уровень переживаний.
Приглашение на родительское собрание придет на электронную почту за несколько дней до начала мероприятия. Если у вас не получится его посетить, то мы пришлём вам на почту запись встречи, которую можно посмотреть в любое время.
Также на сайте для родителей вы можете найти ответы на различные вопросы https://roditeli.maximumtest.ru/
При возникновении вопросов вы всегда можете обратиться в службу поддержки.