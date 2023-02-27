В течение учебного года мы проводим собрание для родителей наших учеников.





На собрании мы:

Делимся секретами о том, как поддержать мотивацию ребёнка во время подготовки к экзамену;

Рассказываем о важном этапе на курсах ЕГЭ и ОГЭ, который предстоит нашим ученикам – симуляции середины курса;

Разбираем, какими инструментами может воспользоваться подросток накануне экзамена и в день экзамена, чтобы снизить уровень переживаний.





Приглашение на родительское собрание придет на электронную почту за несколько дней до начала мероприятия. Если у вас не получится его посетить, то мы пришлём вам на почту запись встречи, которую можно посмотреть в любое время.

Также на сайте для родителей вы можете найти ответы на различные вопросы https://roditeli.maximumtest.ru/

При возникновении вопросов вы всегда можете обратиться в службу поддержки.



