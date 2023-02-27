Учебный процесс

Родительское собрание
Курсы на 2023 год

В течение учебного года мы проводим собрание для родителей наших учеников. 


На собрании мы: 

  • Делимся секретами о том, как поддержать мотивацию ребёнка во время подготовки к экзамену;  
  • Рассказываем о важном этапе на курсах ЕГЭ и ОГЭ, который предстоит нашим ученикам – симуляции середины курса;  
  • Разбираем, какими инструментами может воспользоваться подросток накануне экзамена и в день экзамена, чтобы снизить уровень переживаний. 


Приглашение на родительское собрание придет на электронную почту за несколько дней до начала мероприятия. Если у вас не получится его посетить, то мы пришлём вам на почту запись встречи, которую можно посмотреть в любое время. 

 

Также на сайте для родителей вы можете найти ответы на различные вопросы https://roditeli.maximumtest.ru/ 

 

 

При возникновении вопросов вы всегда можете обратиться в службу поддержки. 


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