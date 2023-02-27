На курсах «Максимум онлайн», «Максимум в классе», «Максимум онлайн + в классе» предусмотрены личные беседы ученика с преподавателем.





Обычно личные беседы проводятся после прохождения контрольных точек. График бесед устанавливается преподавателем и учеником индивидуально, его можно посмотреть в личном кабинете ученика.

Если в личном кабинете отсутствует дата беседы, ученику необходимо обратиться к своему преподавателю за уточнением. Если ученик по какой-то причине не может подключиться к личной беседе (технические сложности или причины личного характера), об этом нужно предупредить преподавателя и договориться о переносе личной беседы.



