Учебный процесс

Личные беседы
Курсы на 2023 год

На курсах «Максимум онлайн», «Максимум в классе», «Максимум онлайн + в классе» предусмотрены личные беседы ученика с преподавателем. 


Обычно личные беседы проводятся после прохождения контрольных точек. График бесед устанавливается преподавателем и учеником индивидуально, его можно посмотреть в личном кабинете ученика. 

 

 

Если в личном кабинете отсутствует дата беседы, ученику необходимо обратиться к своему преподавателю за уточнением. Если ученик по какой-то причине не может подключиться к личной беседе (технические сложности или причины личного характера), об этом нужно предупредить преподавателя и договориться о переносе личной беседы. 


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