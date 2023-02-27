Если заболел ученик, который обучается на курсах «Максимум в классе» и «Максимум онлайн + в классе», то обязательно нужно предупредить преподавателя об отсутствии на занятии или оповестить службу поддержки не позднее чем за 24 часа до предполагаемого занятия посредством телефонного звонка или письма по почту. С преподавателем нужно будет договориться о восполнении пропуска (это может сделать ученик).





Если заболел ученик, который обучается на курсах «Максимум онлайн», то обязательно нужно предупредить преподавателя или оповестить службу поддержки не позднее чем за 24 часа до предполагаемого занятия посредством телефонного звонка или письма по почту. После пропуска занятия нужно пересмотреть его в записи и выполнить домашнее задание. При возникновении вопросов или сложностей с выполнением заданий рекомендуем сразу написать своему преподавателю.





Если заболел ученик, который обучается на курсах «Индивидуальный онлайн», то обязательно нужно предупредить преподавателя об отсутствии или оповестить службу поддержки не позднее чем за 24 часа до предполагаемого занятия посредством телефонного звонка или письма по почту. С преподавателем нужно будет договориться о переносе занятия.





У ученика и его родителей есть право перенести одно занятие в месяц при условии предварительного (не позднее чем за 24 часа до начала предполагаемого занятия) согласования переноса с преподавателем.





При возникновении вопросов вы всегда можете обратиться в службу поддержки.



