На онлайн-занятиях ученики могут общаться в чате, отвечать на вопросы преподавателя. Если по какой-то причине ученик не может написать в чат, стоит сказать об этом преподавателю: возможно, он установил такие настройки.





Помимо этого, чат может быть недоступен, если ученик нарушает Правила поведения слушателя из Приложения № 3 к Договору возмездного оказания услуг, оскорбляет преподавателя и других учеников. В таком случае преподаватель может сделать замечание, запретить ученику писать в чат, отключить ученика от вебинара и попросить посмотреть урок в записи.





В случае возникновения вопросов необходимо обратиться в службу клиентской поддержки.