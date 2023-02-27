Навигатор поступления – это главная образовательная выставка страны, которая не первый год собирает на одной площадке лучшие вузы. Там вы можете пообщаться с представителями вузов и узнать о реальном положении дел в вузах-участниках.
5 причин прийти на мероприятие:
- Познакомиться с актуальными образовательными программами вузов и колледжей;
- Оценить свои возможности поступления на желаемую специальность;
- Наметить план подготовки к поступлению в топовый вуз или колледж страны;
- Узнать обо всех изменениях в ОГЭ и ЕГЭ;
- Пройти профтест и разобрать результаты с экспертом.
Генеральный партнер выставки — MAXIMUM Education.
Эксперты образовательной компании проведут полезные мастер-классы для школьников и их родителей. Вы узнаете обо всех ловушках ОГЭ и ЕГЭ, получите готовые техники по решению заданий экзамена на максимальный балл.
На протяжении 9 лет MAXIMUM Education создает обучающие продукты, чтобы ученикам было проще справляться с нагрузкой в школе и не переживать на экзаменах.
Более 225 000 учеников уже получили доступные в применении техники и лайфхаки и достигли своих целей в учебе.
Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте https://propostuplenie.ru/.