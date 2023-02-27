Навигатор поступления – это главная образовательная выставка страны, которая не первый год собирает на одной площадке лучшие вузы. Там вы можете пообщаться с представителями вузов и узнать о реальном положении дел в вузах-участниках.

5 причин прийти на мероприятие:

Познакомиться с актуальными образовательными программами вузов и колледжей;

Оценить свои возможности поступления на желаемую специальность;

Наметить план подготовки к поступлению в топовый вуз или колледж страны;

Узнать обо всех изменениях в ОГЭ и ЕГЭ;

Пройти профтест и разобрать результаты с экспертом.





Генеральный партнер выставки — MAXIMUM Education.





Эксперты образовательной компании проведут полезные мастер-классы для школьников и их родителей. Вы узнаете обо всех ловушках ОГЭ и ЕГЭ, получите готовые техники по решению заданий экзамена на максимальный балл.

На протяжении 9 лет MAXIMUM Education создает обучающие продукты, чтобы ученикам было проще справляться с нагрузкой в школе и не переживать на экзаменах.





Более 225 000 учеников уже получили доступные в применении техники и лайфхаки и достигли своих целей в учебе.





Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте https://propostuplenie.ru/.