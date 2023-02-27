О Maximum Education

Образовательная выставка «Навигатор поступления»
Курсы на 2023 год

Навигатор поступления – это главная образовательная выставка страны, которая не первый год собирает на одной площадке лучшие вузы. Там вы можете пообщаться с представителями вузов и узнать о реальном положении дел в вузах-участниках. 

 

5 причин прийти на мероприятие: 

  • Познакомиться с актуальными образовательными программами вузов и колледжей; 
  • Оценить свои возможности поступления на желаемую специальность; 
  • Наметить план подготовки к поступлению в топовый вуз или колледж страны; 
  • Узнать обо всех изменениях в ОГЭ и ЕГЭ; 
  • Пройти профтест и разобрать результаты с экспертом.


Генеральный партнер выставки — MAXIMUM Education. 


Эксперты образовательной компании проведут полезные мастер-классы для школьников и их родителей. Вы узнаете обо всех ловушках ОГЭ и ЕГЭ, получите готовые техники по решению заданий экзамена на максимальный балл. 

На протяжении 9 лет MAXIMUM Education создает обучающие продукты, чтобы ученикам было проще справляться с нагрузкой в школе и не переживать на экзаменах. 


Более 225 000 учеников уже получили доступные в применении техники и лайфхаки и достигли своих целей в учебе.


Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте https://propostuplenie.ru/.

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