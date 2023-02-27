Документы

Как получить справку об обучении на курсах
Курсы на 2023 год

Справка о прохождение обучения – документ, подтверждающий факт обучения ученика в учебном центре MAXIMUM Education по определенной программе. Документ можно запросить во время обучения. 



Редактировать справку со своей стороны мы не можем, в документе (по инициативе заказчика) будет указано только то расписание, по которому фактически проходят занятия у ученика. 


Чтобы сделать запрос на подготовку справки о прохождении обучения в учебном центре MAXIMUM Education, вам необходимо обратиться в службу клиентской поддержки. 


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