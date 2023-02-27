Справка о прохождение обучения – документ, подтверждающий факт обучения ученика в учебном центре MAXIMUM Education по определенной программе. Документ можно запросить во время обучения.









Редактировать справку со своей стороны мы не можем, в документе (по инициативе заказчика) будет указано только то расписание, по которому фактически проходят занятия у ученика.





Чтобы сделать запрос на подготовку справки о прохождении обучения в учебном центре MAXIMUM Education, вам необходимо обратиться в службу клиентской поддержки.



